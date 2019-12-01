Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,04
26,45

Сборная Украины во время чемпионата Европы будет базироваться в Бухаресте

1 декабря, 13:07

Президент УАФ считает, что столица Румынии удобна как для футболистов, так и для болельщиков

Андрей Павелко

Андрей Павелко

Реклама

Во время проведения матчей чемпионата Европы будущим летом сборная Украины собирается базироваться в Бухаресте. Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко после церемонии жеребьевки финальной части Евро-2020, которая прошла в столице Румынии. Читайте, что сказал Андрей Шевченко о шансах "сине-желтых" на выход из группы.

Павелко, кроме всего прочего, поделился мыслью, что слабых соперников на подобных турнирах не бывает:

"Результат жеребьевки ми сможем оценить только после того, как сыграем на турнире. Бухарест встретил нас очень гостеприимно. Думаю, именно в этом городе будет базироваться наша национальная команда во время Евро-2020. Считаю, что украинским болельщикам будет очень удобно путешествовать, чтобы поддержать свою сборную".

Узнайте полное расписание финальной части Евро-2020: все матчи, даты и города

Также президент УАФ пожелал команде впервые в истории преодолеть барьер группового этапа.

Смотрите, как Украина в последнем матче отбора вырвала ничью в Сербии.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футбол жеребьевка Сборная Украины бухарест Евро-2020 Андрей Павелко

Источник: ФФУ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Мальме" – "Динамо": киевляне проиграли в меньшинстве и осложнили выход в 1/16 Лиги ЕвропыФутбол
Историческая ничья в Манчестере:
Историческая ничья в Манчестере: "Шахтер" приблизился к выходу в весеннюю часть Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Барса" и "Реал" побеждают, Лунин сидит в запасе: все результаты 14-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Шахтер" и "Динамо" громят своих соперников: все результаты 15-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из "квалифайеров"Футбол
Не Зинченко и не Ярмоленко: лучший снайпер сборной Украины рассказал, кто в команде самый сильный
Не Зинченко и не Ярмоленко: лучший снайпер сборной Украины рассказал, кто в команде самый сильныйФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...