Сборная Украины во время чемпионата Европы будет базироваться в Бухаресте

Президент УАФ считает, что столица Румынии удобна как для футболистов, так и для болельщиков

Андрей Павелко

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Во время проведения матчей чемпионата Европы будущим летом сборная Украины собирается базироваться в Бухаресте. Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко после церемонии жеребьевки финальной части Евро-2020, которая прошла в столице Румынии. Читайте, что сказал Андрей Шевченко о шансах "сине-желтых" на выход из группы.

Павелко, кроме всего прочего, поделился мыслью, что слабых соперников на подобных турнирах не бывает:

"Результат жеребьевки ми сможем оценить только после того, как сыграем на турнире. Бухарест встретил нас очень гостеприимно. Думаю, именно в этом городе будет базироваться наша национальная команда во время Евро-2020. Считаю, что украинским болельщикам будет очень удобно путешествовать, чтобы поддержать свою сборную".

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Также президент УАФ пожелал команде впервые в истории преодолеть барьер группового этапа.

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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