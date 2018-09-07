Сборная Украины вырвала победу у Чехии в компенсированное время

Сборная Украины с победы стартовала в Лиги наций. На выезде наша команда обыграла сборную Чехии. Хотя, в какой-то момент казалось, что поединок и вовсе может не состояться.

Из-за внезапно возникших на стадионе проблем с освещением (в течение часа перед игрой арена дважды на 10-15 минут погружалась во тьму), поединок начался на четверть часа позже запланированного времени, поскольку из-за "катаклизмов" игроки обеих команд не смогли вовремя провести в полном объеме преигровую разминку. Интересно, что чешские фаны в темноте сидели тихо, а украинские напротив "зажигали" по-полной: речевки, заряды (в

основном — "про Путина"), песни.

Как потом выяснилось, На предматчевом митинге чехи сами предупредили представителей УЕФА о том, что подобное может произойти. Дескать, если включать освещение на полную, то подстанция иногда не выдерживает, вырубается. Но успокоили, что у них есть резервный генератор. И если свет таки вырубится им понадобится минут 10-15, чтоб его запустить. Главное - без паники!

Андрей Шевченко удивил всех стартовым составом – без единого игрока "Динамо". Что породило шутку. Дескать, наш наставник это сделал специально - чтобы чехам было некому мстить (за недавний вылет "Славии" от "Динамо" в квалификации ЛЧ). Увы, но вендетта случилась, причем, молниеносная. Уже на 4-й минуте Шик прошел по левому флангу, сместился в центр и, войдя в штрафную, не мудрствуя, зарядил в ближнюю "девятку". Пятов, игравший с капитанской повязкой, не выручил: присел почти на колени и – 0:1.



"Украина, вперед!", — тут же принялась подбадривающе скандировать "сине-желтая" торсида, и подопечные Шевченко могли сразу же забить. Дважды в течение минуты Яремчук бил головой из неплохих позиций, но забить свой дебютный гол за сборну не сумел — оба раза мимо рамки. А потом игра не то, что успокоилась, а перешла в ту фазу, когда борьбы на поле гораздо больше, чем собственно игры. Мелкие фолы с обеих сторон, жесткие стыки, отборы мяча на грани фола шли друг за другом кто-то из игроков то и дело оказывался на газоне, но английский арбитр Энтони Тейлор в лучших традициях британского футбола реагировал на все это спокойно, ограничиваясь лишь устными внушениями.



Расшевелил всех Малиновский. На 30-й минуте наш "бельгиец" дважды в одной атаке разряжал свою "пушку", но в обоих случаях его удары принимали на себя защитники. А потом случился эпизод, который "сделал" этот вечер. В штрафную Пятова из-за ворот вошел болельщик в футболке одесского "Черноморца". Не вбежал, а именно вошел – спокойно, прихлебывая что-то из жестяной банки. Он дошагал до 11-метровой отметки, и только тогда стюарды "проснулись", налетев гурьбой так, что со "сталкера" слетела обувь.



"Одессита" уволокли в подтрибунку, а его кроссовок остался лежать на поле. Пришлось арбитру за воротами поработать уборщиком: поднял и выбросил обувку за поле.

В последние 5 минут перед перерывом украинцы заметно прибавили, прижав чехов к воротам. Вновь хорошо зарядил Малиновский, со штрафного — Вацлик потянул. И все-таки нам удался "гол в раздевалку". Марлос стянул на себя всю оборону чехов и отдал свободному Коноплянке, и тот, убрав на замахе защитника, аккуратно положил круглого в в притирку с левой от голкипера штангой — 1:1. На перерыв ушли в хорошем настроении и футболисты, и

болельщики "сине-желтых".

После перерыва картинка на поле не изменилась. И те, и другие пытали счастье у чужих ворот. Чуть ближе к успех были украинцы, особенно в моменте, когда чешский голкипер потянул один за другим удары с пары метров. Но из героя Вацлик превратился в атигероя на третьей компенсированной минуте. После навеса вратарь Чехии столкнулся со своим игроком, потом рикошетом мяч отскочил на Зинченко, который поразил пустые ворота.

2:1 – сборная Украины увозит важные три очка из Чехии. Следующий матч в Лиги наций 9 сентября против Словакии.