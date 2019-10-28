Сборная Украины вышла в элитный раунд: от первого места в группе "сине-желтых" отделил один гол

Сборная Украины по футзалу / Фото: Асоціація футзалу України

Разгромив в последнем матче основного раунда Северную Македонию 5:1, сборная Украины по футзалу со второго места в группе вышла в элитный раунд отбора на чемпионат мира-2020. По сути, игра была сделана уже в первом тайме, когда подопечные Александра Косенко забили балканцам четыре безответных мяча, а уже во второй половине соперники просто обменялись голами. Ранее мы писали о скандале в мини-футболе: украинцев не пустили в Австралию на чемпионат мира.

Ранее в квалификации Украина не оставила камня на камне от Косово – 7:1, а затем сыграла вничью с Словенией – 2:2. За три тура "сине-желтые" набрали семь очков и пропустили вперед только словенцев, которые при таком же количестве баллов выиграли группу за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей – у украинцев +10, у балканцев +11.

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Отметим, что в элит-раунде команды поделятся на четыре подгруппы по четыре участника. Первые места напрямую выйдут на мундиаль, тогда как вторые позиции разыграют между собой путевки в стыковых играх. Соперников по следующей стадии квалификации сборная Украины узнает уже 7 ноября.

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