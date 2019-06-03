Сборная Украины вышла в финал Мемориала Валерия Лобановского

В финале турнира украинская молодежка сразится с командой Израиля

Фото: ФФУ

Молодежная сборная Украины обыграла сверстников из Кипра в стартовом матче на турнире памяти легендарного украинского тренера Валерия Лобановского. Матч состоялся НСК "Олимпийский" в Киеве и завершился победой нашей команды со счетом 3:0. Голы в составе команды Руслана Ротаня забили Кожушко и Топалов, а киприот Папамичел отличился автоголом.

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Отметим, что перед стартом турнира представители молодежных сборных Украины, Кипра, Израиля и Болгарии в день старта турнира Валерия Лобановского вместе с первым вице-президентом Украинской ассоциации футбола Олегом Протасовым возложили цветы к подножию памятника метра.

В первом полуфинале Израиль одолел Болгарию в серии пенальти. В основное время была зафиксирована ничья 1:1, а в 11-метровоой лотерее победителем стали прошлогодние финалисты 5:4. Финальный матч состоится 5 июня на "Олимпийском", начало – в 18:00. А в 15:00 на стадионе имени Банникова пройдет матч за третье место Кипр – Болгария.

Украина (U-21) – Кипр (U-21) – 3:0

Голы: Кожушко (29), Папамичел (47, аг), Топалов (58)

Украина: Кожухарь (Трубин, 70), Стецков, Семинихин, Быков, Козак (Крысько, 60), Алибеков (Билошевский, 59), Леднев (Мудрик, 60), Смирный (Лунев, 70), Якимец, Топалов (Вакула, 65), Кожушко (Мосийчук, 64).

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