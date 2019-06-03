Сборная Украины вышла в финал Мемориала Валерия Лобановского
В финале турнира украинская молодежка сразится с командой Израиля
Молодежная сборная Украины обыграла сверстников из Кипра в стартовом матче на турнире памяти легендарного украинского тренера Валерия Лобановского. Матч состоялся НСК "Олимпийский" в Киеве и завершился победой нашей команды со счетом 3:0. Голы в составе команды Руслана Ротаня забили Кожушко и Топалов, а киприот Папамичел отличился автоголом.
Украина вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира в Польше
Отметим, что перед стартом турнира представители молодежных сборных Украины, Кипра, Израиля и Болгарии в день старта турнира Валерия Лобановского вместе с первым вице-президентом Украинской ассоциации футбола Олегом Протасовым возложили цветы к подножию памятника метра.
В первом полуфинале Израиль одолел Болгарию в серии пенальти. В основное время была зафиксирована ничья 1:1, а в 11-метровоой лотерее победителем стали прошлогодние финалисты 5:4. Финальный матч состоится 5 июня на "Олимпийском", начало – в 18:00. А в 15:00 на стадионе имени Банникова пройдет матч за третье место Кипр – Болгария.
Украина (U-21) – Кипр (U-21) – 3:0
Голы: Кожушко (29), Папамичел (47, аг), Топалов (58)
Украина: Кожухарь (Трубин, 70), Стецков, Семинихин, Быков, Козак (Крысько, 60), Алибеков (Билошевский, 59), Леднев (Мудрик, 60), Смирный (Лунев, 70), Якимец, Топалов (Вакула, 65), Кожушко (Мосийчук, 64).
Сборная Украины готовится к отборочным матчам Евро-2020:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Сборная Украины вышла в финал Мемориала Валерия Лобановского". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фонсека в фартовых стрекозах сравнялся с Лобановским: эхо самого разгромного финала Кубка Украины
Творцом крупнейшей финальной победы в истории турнира стал Тете, достойно заменивший лучшего игрока УПЛ Марлоса
"Динамо" будет играть с Лобановским на сердце: на форме киевлян появится уникальный элемент
В новом сезоне на футболках вице-чемпионов Украины будет размещен автограф легендарного тренера команды
"Жаль, что я не сыграл против него": Луческу взял назад свои слова о Лобановском
Ранее румынский специалист поставил под сомнение шестое место Лобановского в списке лучших тренеров в истории
К 80-летию со дня рождения Валерия Лобановского выпустили именную почтовую марку
На торжественной церемонии присутствовали дочь мэтра и его воспитанники