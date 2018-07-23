Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы среди 19-летних

23 Июля 2018, 20:37

Наша команда заняла первое место в группе с Францией и Англией

Фото ФФУ
Фото ФФУ

Сборная Украины среди 19-летних вышла в полуфинал чемпионата Европы 2018 года в своей возрастной категории. Команда Александра Петракова в третьем туре группового этапа минимально обыграла сборную Турции – 1:0. Автором победного гола уже на восьмой минуте встречи стал Сергей Булеца, забивший свой второй мяч на турнире.

Сборная Украины с семью очками стала победителем группы В. Второе место заняла Франция, которая в параллельном матче обыграла Англию и набрала шесть баллов. В 1/2 финала Евро-2018 Украина сыграет со второй командой группы А Португалией. Франция встретится с Италией.

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 Группа A И B Н П Г О
1. Италия U19  3 2 1 0 5:03 7
2. Португалия U19 3 2 0 1 8:04 6
3. Норвегия U19 3 1 1 1 5:06 4
4. Финляндия U19 3 0 0 3 2:07 0
# Группа B И B Н П Г О
1. Украина U19 3 2 1 0 4:02 7
2. Франция U19 3 2 0 1 11:02 6
3. Англия U19 3 1 1 1 4:08 4
4. Турция U19 3 0 0 3 2:09 0

Также украинцы уже завоевали путевку в финальную часть чемпионата мира 2019 года среди 20-летних.

Добавим, сборная Украины осталась без основного вратаря Андрея Лунина. Новоиспеченный игрок мадридского "Реала" остался в расположении клуба с позволения тренерского штаба национальной команды.

Ранее мы писали, что автор гола в первом матче сборной Украины на Евро-2018 Георгий Цитаишвили попал в скандал с празднованием мяча в стиле форварда сборной России Артема Дзюбы. Сам же он сказал, что ему оправдываться не за что: "Можете писать, что я плохой".
футбол, сборная Украины U19, Евро-2018 (U-19), ЧМ-2019 (U-20)

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Источник:

Сегодня|Спорт

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