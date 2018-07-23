Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы среди 19-летних
Наша команда заняла первое место в группе с Францией и Англией
Сборная Украины среди 19-летних вышла в полуфинал чемпионата Европы 2018 года в своей возрастной категории. Команда Александра Петракова в третьем туре группового этапа минимально обыграла сборную Турции – 1:0. Автором победного гола уже на восьмой минуте встречи стал Сергей Булеца, забивший свой второй мяч на турнире.
Сборная Украины с семью очками стала победителем группы В. Второе место заняла Франция, которая в параллельном матче обыграла Англию и набрала шесть баллов. В 1/2 финала Евро-2018 Украина сыграет со второй командой группы А Португалией. Франция встретится с Италией.
|
#
|Группа A
|И
|B
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия U19
|3
|2
|1
|0
|5:03
|7
|2.
|Португалия U19
|3
|2
|0
|1
|8:04
|6
|3.
|Норвегия U19
|3
|1
|1
|1
|5:06
|4
|4.
|Финляндия U19
|3
|0
|0
|3
|2:07
|0
|#
|Группа B
|И
|B
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Украина U19
|3
|2
|1
|0
|4:02
|7
|2.
|Франция U19
|3
|2
|0
|1
|11:02
|6
|3.
|Англия U19
|3
|1
|1
|1
|4:08
|4
|4.
|Турция U19
|3
|0
|0
|3
|2:09
|0
Также украинцы уже завоевали путевку в финальную часть чемпионата мира 2019 года среди 20-летних.
Добавим, сборная Украины осталась без основного вратаря Андрея Лунина. Новоиспеченный игрок мадридского "Реала" остался в расположении клуба с позволения тренерского штаба национальной команды.
Ранее мы писали, что автор гола в первом матче сборной Украины на Евро-2018 Георгий Цитаишвили попал в скандал с празднованием мяча в стиле форварда сборной России Артема Дзюбы. Сам же он сказал, что ему оправдываться не за что: "Можете писать, что я плохой".
Вы сейчас просматриваете новость "Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы среди 19-летних". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"