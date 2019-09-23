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Сборная Узбекистана разорвала контракт с финалистом Лиги чемпионов

23 сентября, 14:20

Аргентинский наставник проработал с командой чуть более года

Эктор Купер

Эктор Купер / Фото: AFP

Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер покинул свой пост. Контракт 63-летнего специалиста расторгнут по обоюдному согласию. Аргентинец возглавил сборную Узбекистана в августе 2018 года, заключив соглашение на три года с возможностью продления еще на год.

В январе на Кубке Азии сборная Узбекистана дошла до 1/8 финала, где уступила Австралии в серии пенальти. В первом матче второго раунда квалификации ЧМ-2022 команда проиграла Палестине (0:2).

Ранее Купер работал со сборной Египта, с которой он выступал на чемпионате мира-2018. В июне стало известно, что Федерация футбола Египта не будет продлевать контракт с Купером, под руководством которого египетская команда потерпела три поражения на ЧМ-2018 и заняла последнее место в группе.

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Лучшим результатом в карьере Купера были два финала Лиги чемпионов с испанской "Валенсией" (2000 и 2001 год).

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Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря в семи городах – Лусаиле, Дохе, Аль-Хоре, Аш-Шамале, Умм-Салале, Ар-Рийяне, Аль-Вакре.

Ранее бывший президент УЕФА Мишель Платини был взят под стражу для дачи показаний о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022, а впоследствии освобожден.

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