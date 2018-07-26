Сборная Японии после ЧМ-2018 назвала имя нового тренера

Новым главном тренером сборной Японии назначен наставник молодежной национальной команды Хадзимэ Мориясу. Это решение утвердила Японская футбольная ассоциация.

Мориясу начал тренерскую карьеру в 2004 году, а с 2012 по 2017 год работал в японском клубе "Санфречче Хиросима", после чего стал работать с японской "молодежкой".

Незадолго до начала чемпионата мира – 2018 Японская футбольная ассоциация уволила наставника сборной Вахида Халилходжича. На мундиале японскую сборную возглавлял Акиро Нисино. Под его руководством японцам удалось выйти в 1/8 финала турнира, где команда из Страны восходящего солнца уступила сборной Бельгии со счетом – 2:3, лидируя по ходу матча с разницей в два мяча.

Напомним, что после чемпионата мира по футболу сразу восемь тренером национальных команд лишились своих должностей. В частности, в день финала мундиаля Аргентинская федерация футбола сообщила об увольнении Хорхе Сампаоли. Условия прекращения контракта предусматривали, что Сампаоли вместо изначально предусмотренных 20 миллионов долларов за досрочное расторжение контракта получит лишь два.

Сегодня стало известно, что в сборной Бразилии на четыре года остается главным тренером Тите.