Сборная Зимбабве грозится сорвать старт Кубка Африки
Футболисты требуют выплат премий, иначе не выйдут на матч открытия против Египта
Игроки сборной Зимбабве угрожают местной федерации футбола бойкотом первого матча Кубка африканских наций, который состоится уже сегодня в 23:00 по киевскому времени.
В матче открытия турнира сборная Зимбабве должна сыграть с командой Египта в Каире. По данным источника, зимбабвийские футболисты отказались в четверг выходить на тренировку, потребовав выплаты премий, которые национальная федерация должна была выдать им по итогам квалификации на Кубок африканских наций в прошлом месяце.
Как сообщает агентство Associated Press, на прошедшей в четверг встрече между представителями команды и федерации стороны не смогли выработать решение проблемы.
В группе A также сыграют команды Демократической Республики Конго и Уганды. Турнир пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.
Ранее мы писали, что футболисты Никарагуа развлекались с проститутками после разгрома на Золотом Кубке КОНКАКАФ. В первом туре команда Никарагуа уступила Коста-Рике – 0:4, после чего трое игроков заказали в номер девушек легкого поведения.
Кстати, голкипер Джо Дэй стал отцом во время футбольного матча:
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