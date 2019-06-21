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Сборная Зимбабве грозится сорвать старт Кубка Африки

21 июня, 16:02

Футболисты требуют выплат премий, иначе не выйдут на матч открытия против Египта

Футболисты Зимбабве бойкотировали предматчевую тренировку
Футболисты Зимбабве бойкотировали предматчевую тренировку. Фото: AFP

Игроки сборной Зимбабве угрожают местной федерации футбола бойкотом первого матча Кубка африканских наций, который состоится уже сегодня в 23:00 по киевскому времени. 

В матче открытия турнира сборная Зимбабве должна сыграть с командой Египта в Каире. По данным источника, зимбабвийские футболисты отказались в четверг выходить на тренировку, потребовав выплаты премий, которые национальная федерация должна была выдать им по итогам квалификации на Кубок африканских наций в прошлом месяце.

Как сообщает агентство Associated Press, на прошедшей в четверг встрече между представителями команды и федерации стороны не смогли выработать решение проблемы.

В группе A также сыграют команды Демократической Республики Конго и Уганды. Турнир пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.

Ранее мы писали, что футболисты Никарагуа развлекались с проститутками после разгрома на Золотом Кубке КОНКАКАФ. В первом туре команда Никарагуа уступила Коста-Рике – 0:4, после чего трое игроков заказали в номер девушек легкого поведения.

Кстати, голкипер Джо Дэй стал отцом во время футбольного матча:

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Тег футбол, Кубок Африки, сборная Зимбабве

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ТАСС

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