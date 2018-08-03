Сборной Аргентины будет руководить дуэт тренеров

Сегодня, 13:04

Хорхе Сампаоли заменили Лионель Скалони и Пабло Аймар

Лионель Скалони. Фото afa.com.ar
Лионель Скалони. Фото afa.com.ar

Ассоциация футбола Аргентины сделала неожиданный выбор на роль преемника Хорхе Сампаоли на посту главного тренера сборной команды страны. Так, руководство национальной командой было доверено сразу двум специалистам – Лионелю Скалони и Пабло Аймару. Назначенный дуэт будет готовить "бело-голубых" к ближайшим товарищеским матчам.

Отметим, что Скалони не имеет опыта самостоятельной тренерской деятельности, а Аймар возглавлял сборную Аргентины U-17.

После неудачного ЧМ-2018 пост главного тренера сборной Аргентины покинул Хорхе Сампаоли.

Во время ЧМ-2018 появилась информация, что Месси оказывал прямое влияние на формирование состава сборной Аргентины на чемпионате мира. После того, как в двух стартовых играх Аргентина набрала всего одно очко, СМИ писали, что состав на игру выбирали Лео Месси и Хавьер Маскерано, а тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли был на грани увольнения.

Сампаоли возглавил сборную Аргентины в мае 2017 года. Под его руководством команда только в заключительном туре южноамериканской квалификации завоевала путевку на чемпионат мира в России, став в турнирной таблице третьей.

Ранее сообщалось, что Диего Марадона готов бросить белорусское "Динамо" и бесплатно тренировать сборную Аргентины. "Да, я готов работать бесплатно. Я не буду просить ничего взамен", – сказал 57-летний Марадона.
футбол, сборная Аргентины, Лионель Скалони, Пабло Аймар

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soccernews.ru

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