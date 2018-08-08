Сборную Исландии возглавил экс-тренер Швеции

Эрик Хамрен имеет титул чемпиона Дании и Норвегии, а также выигрывал Кубок Швеции

Шведский тренер Эрик Хамрен назначен на пост главного тренера сборной Исландии, сообщается на официальном сайте Федерация футбола Исландии. Контракты Хамрена и его помощника Фрейра Александерссона рассчитаны на два года.

Хамрен работал во многих шведских футбольных клубах, а также был главным тренером сборной Швеции с 2009 по 2016 год, возглавлял норвежский "Русенборг", "Ольборг" и "Эргрюте".

Специалист является трехкратным обладателем Кубка Швеции, а также имеет титул чемпиона Дании и Норвегии.

Ранее сборную Исландии возглавлял Хеймир Хадльгримссон, который впервые в истории довёл команду до четвертьфинала чемпионата Европы, проходившего в 2016 году, и подал в отставку после вылета Исландии с чемпионата мира 2018 года.

Ранее мы писали, что еще один участник ЧМ-2018 определился с заменой главному тренеру. Сборной Аргентины будет руководить дуэт тренеров – Хорхе Сампаоли заменили Лионель Скалони и Пабло Аймар.

Добавим, что после провала в России Польша уволила главного тренера Адама Навалку и назначила Ежи Бженчека.