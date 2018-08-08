Сборную Исландии возглавил экс-тренер Швеции

Сегодня, 20:26

Эрик Хамрен имеет титул чемпиона Дании и Норвегии, а также выигрывал Кубок Швеции

Эрик Хамрен. Фото Wikipedia
Эрик Хамрен. Фото Wikipedia

Шведский тренер Эрик Хамрен назначен на пост главного тренера сборной Исландии, сообщается на официальном сайте Федерация футбола Исландии. Контракты Хамрена и его помощника Фрейра Александерссона рассчитаны на два года.

Хамрен работал во многих шведских футбольных клубах, а также был главным тренером сборной Швеции с 2009 по 2016 год, возглавлял норвежский "Русенборг", "Ольборг" и "Эргрюте".

Специалист является трехкратным обладателем Кубка Швеции, а также имеет титул чемпиона Дании и Норвегии.

Ранее сборную Исландии возглавлял Хеймир Хадльгримссон, который впервые в истории довёл команду до четвертьфинала чемпионата Европы, проходившего в 2016 году, и подал в отставку после вылета Исландии с чемпионата мира 2018 года.

Ранее мы писали, что еще один участник ЧМ-2018 определился с заменой главному тренеру. Сборной Аргентины будет руководить дуэт тренеров – Хорхе Сампаоли заменили Лионель Скалони и Пабло Аймар.

Добавим, что после провала в России Польша уволила главного тренера Адама Навалку и назначила Ежи Бженчека.
футбол, сборная Исландии, Эрик Хамрен

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Источник:

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