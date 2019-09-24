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Сборную России могут не пустить на чемпионат мира 2022 года из-за нового допингового скандала

24 сентября, 13:35

Сборная России по футболу может быть отстранена от Чемпионата мира-2022

Сборная России по футболу

Сборная России по футболу / Фото: Getty Images

Сборная России может пропустить чемпионат мира-2022 в Катаре в случае отстранения Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Ранее мы писали, что сборная Китая прибегнет к обману ради выхода на чемпионат мира. 

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) нашло несоответствия в базе данных московской лаборатории допинг-проб и может отстранить РУСАДА. Российской стороне предложено в трехнедельный срок подготовить и предоставить объяснения несоответствий.

В случае отстранения российской организации наказание может коснуться всех спортивных состязаний, действующих по кодексу WADA, включая чемпионаты мира по футболу.

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Также добавим, что Шева объявил состав сборной Украины на решающие матчи отбора Евро-2020. В основной список главного тренера "сине-желтых" попали восемь игроков "Шахтера" и шестеро из "Динамо".

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Кроме того, травма Бурды заставила Шевченко внести изменения в состав сборной Украины. Вместо получившего серьезное повреждение Никиты в лагерь национальной команды на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии вызван его одноклубник – Артем Шабанов.

Смотрите, как "Динамо" громило в Полтаве "Ворсклу"

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допинг сборная России чемпионат мира

Источник: BBC

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