Сборные Египта, Алжира и Нигерии узнали соперников в квалификации ЧМ-2022

Победители каждой из групп выйдут в плей-офф

Трофей чемпионата мира / Фото: Twitter

В Африке состоялась жеребьевка группового раунда квалификации чемпионата мира 2022 года. Матчи группового этапа пройдут с 23 марта 2020 года по 12 октября 2021 года.

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Группа А: Алжир, Буркина-Фасо, Нигер, Джибути

Группа B: Тунис, Замбия, Мавритания, Экваториальная Гвинея

Группа С: Нигерия, Кабо-Верде, ЦАР, Либерия

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Группа D: Камерун, Кот-д’Ивуар, Мозамбик, Малави

Группа E: Мали, Уганда, Кения, Руанда

Группа F: Египет, Габон, Ливия, Ангола

Группа G: Гана, ЮАР, Зимбабве, Эфиопия

Группа H: Сенегал, Конго, Намибия, Того

Группа I: Марокко, Гвинея, Гвинея-Биссау, Судан

Группа J: ДР Конго, Бенин, Мадагаскар, Танзания.

Победители каждой из групп выйдут в плей-офф, по итогам которого определятся пять участников мундиаля от континента.

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Смотрите обзор поединка с участием сборной Украины:

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