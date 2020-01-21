Сборные Египта, Алжира и Нигерии узнали соперников в квалификации ЧМ-2022

В Африке состоялась жеребьевка группового раунда квалификации чемпионата мира 2022 года. Матчи группового этапа пройдут с 23 марта 2020 года по 12 октября 2021 года.
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Группа А: Алжир, Буркина-Фасо, Нигер, Джибути
Группа B: Тунис, Замбия, Мавритания, Экваториальная Гвинея
Группа С: Нигерия, Кабо-Верде, ЦАР, Либерия
Группа D: Камерун, Кот-д’Ивуар, Мозамбик, Малави
Группа E: Мали, Уганда, Кения, Руанда
Группа F: Египет, Габон, Ливия, Ангола
Группа G: Гана, ЮАР, Зимбабве, Эфиопия
Группа H: Сенегал, Конго, Намибия, Того
Группа I: Марокко, Гвинея, Гвинея-Биссау, Судан
Группа J: ДР Конго, Бенин, Мадагаскар, Танзания.
Победители каждой из групп выйдут в плей-офф, по итогам которого определятся пять участников мундиаля от континента.
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Смотрите обзор поединка с участием сборной Украины:
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