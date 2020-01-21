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Сборные Египта, Алжира и Нигерии узнали соперников в квалификации ЧМ-2022

21 января, 21:31

Победители каждой из групп выйдут в плей-офф

Трофей чемпионата мира

Трофей чемпионата мира / Фото: Twitter

В Африке состоялась жеребьевка группового раунда квалификации чемпионата мира 2022 года. Матчи группового этапа пройдут с 23 марта 2020 года по 12 октября 2021 года.

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Группа А: Алжир, Буркина-Фасо, Нигер, Джибути

Группа B: Тунис, Замбия, Мавритания, Экваториальная Гвинея

Группа С: Нигерия, Кабо-Верде, ЦАР, Либерия

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Группа D: Камерун, Кот-д’Ивуар, Мозамбик, Малави

Группа E: Мали, Уганда, Кения, Руанда

Группа F: Египет, Габон, Ливия, Ангола

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Группа G: Гана, ЮАР, Зимбабве, Эфиопия

Группа H: Сенегал, Конго, Намибия, Того

Группа I: Марокко, Гвинея, Гвинея-Биссау, Судан

Группа J: ДР Конго, Бенин, Мадагаскар, Танзания.

Победители каждой из групп выйдут в плей-офф, по итогам которого определятся пять участников мундиаля от континента.

Ранее мы писали, что знаменитый форвард сборной Украины просится на роботу в Россию. Еще одна звезда украинского футбола может перебраться в Россию – Андрей Воронин не против поработать спортивным директором "Динамо".

Смотрите обзор поединка с участием сборной Украины:

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Источник: Сегодня|Спорт

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