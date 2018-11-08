"Счет мог бы быть немного другим": Николай Матвиенко о матче против "МанСити"

После поражения от "Манчестер Сити" со счетом 0:6 в четвертом туре Лиги чемпионов игроки "Шахтера" пробыли в раздевалке почти полтора часа. А когда вышли к журналистам, первым удар на себя взял полузащитник Тарас Степаненко, который рассказал, что команде нужно побыстрее забить эту игру и готовиться к "матчу сезона" против немецкого "Хоффенхайма".

Разбитый Матвиенко был немногословен: "Считаю, что допустили много ошибок. Борьба с Зинченко? Мне сегодня по позиции противостоя Стерлинг. Тем не менее, у "Манчестера" команда очень серьезная и они молодцы".

На вопрос, почувствовал ли сегодня, что "Шахтер" и "МанСити" команды разного уровня, Николай заметил: "Естественно, но можно было бы многие моменты убрать и счет мог бы быть немного другим. Ситуация с пенальти? Повлияла немного, но, думаю, что не в этом дело. Почему так долго не выходили из раздевалки? Просто ждали ребят с допинга, вот и все".

А по поводу слов Фонсеки в раздевалке после матча Матвиенко признался: "Он никогда ничего не говорит по горячим следам. Уже разобрав игру, соберет команду и все скажет". Что более обидно – потерять в последний момент три очка с "Лионом" или разгром от "МанСити"? "И там, и там обидно. Но будет стараться добыть три очка в каждом из оставшихся матчей, а там видно будет".

Напомним, что в среду в матче чемпионов Англии и Украины "Манчестер Сити" со счетом 6:0 обыграл "Шахтер". Хет-триком в составе победителей отметился бразилец Жезус, а арбитр матча Виктор Кашшаи в одном из эпизодов ошибочно назначил пенальти в ворота "горняков".