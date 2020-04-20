"Сделали подонком": "дятлы" уволили тренера в Италии из-за отказа от сокращения зарплаты

Наставник "Асколи" Роберто Стеллоне, оставшийся без работы, уже заявил о подаче судебного иска

Итальянский клуб "Асколи", выступающий в Серии В, втором по силе дивизионе страны, отправил в отставку главного тренера Роберто Стеллоне с целью сократить расходы в период пандемии коронавируса. Такое решение пришлось принять из-за того, что тренер "дятлов", как называют "Асколи", отказался пойти на сокращение зарплаты.

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Правда, представители Стеллоне заявляют, что "Асколи" умышленно выставил тренера виноватым. "История подана по всему миру так, будто Роберто – подонок и жмот, который думает только о деньгах и не считается с чужими страданиями. Это неправда, он совершенно не такой. Репутации Стеллоне нанесен серьезный ущерб просто потому, что "Асколи" неумело повел себя в медийном поле. Он имеет право на компенсацию морального ущерба и идет в суд", – заявил адвокат Стеллоне Паоло Роделла

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Ранее Роберто Стеллоне вывел "Фрозиноне" в Серию А, а тренером "Асколи" он стал в феврале 2020 года. Под его руководством клуб, занимающий 15-е место в Серии В, провел пять матчей, дважды сыграв вничью и трижды проиграв.

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