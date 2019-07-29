Сделка года: Роман Зозуля обменял футболку на колбасу

В Испании прошел товарищеский матч между "Альбасете" и "Алавесом". Украинский форвард Роман Зозуля вышел в стартовом составе своей команды, но не сумел помочь "Альбасете" избежать поражения (1:2). Интересно, что один из болельщиков "Альбасете" пришел на товарищеский поединок с плакатом, на котором было написано: "Зозуля, меняю твою футболку на колбасу".
Благодаря оригинальной просьбе, поклонник заполучил футболку украинца. После спарринга Роман был замечен с колбасой в руках.
Напомним, Зозуля продлил контракт с "Альбасете" до 2021 года. К слову, в прошлом сезоне 29-летний украинский форвард провел за свой клуб 37 матчей во всех турнирах, где забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.
Как сообщалось ранее, клуб Романа Зозули проиграл плей-офф за право играть в высшем дивизионе Испании. В ответном поединке полуфинальной серии плей-офф "Альбасете" обыграл "Мальорку" с минимальным счетом, но этого не хватило. Ведь перед этим Зозуля и компания на выезде проиграли со счетом – 0:2.
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