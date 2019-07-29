Роман Зозуля продлил контракт до 2021 года / Фото: Twitter

Сделка года: Роман Зозуля обменял футболку на колбасу https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD 2019-07-29T14:25:00+03:00 Футбол Украинский форвард совершил неожиданный обмен с болельщиком "Альбасете"

В Испании прошел товарищеский матч между "Альбасете" и "Алавесом". Украинский форвард Роман Зозуля вышел в стартовом составе своей команды, но не сумел помочь "Альбасете" избежать поражения (1:2). Интересно, что один из болельщиков "Альбасете" пришел на товарищеский поединок с плакатом, на котором было написано: "Зозуля, меняю твою футболку на колбасу".

Благодаря оригинальной просьбе, поклонник заполучил футболку украинца. После спарринга Роман был замечен с колбасой в руках.

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Напомним, Зозуля продлил контракт с "Альбасете" до 2021 года. К слову, в прошлом сезоне 29-летний украинский форвард провел за свой клуб 37 матчей во всех турнирах, где забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Как сообщалось ранее, клуб Романа Зозули проиграл плей-офф за право играть в высшем дивизионе Испании. В ответном поединке полуфинальной серии плей-офф "Альбасете" обыграл "Мальорку" с минимальным счетом, но этого не хватило. Ведь перед этим Зозуля и компания на выезде проиграли со счетом – 0:2.

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