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Сделка на 300 миллионов сорвалась: из "Ньюкасла" не сделают второй "МанСити"

30 июля, 18:50

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Арабские шейхи отказались от покупки клуба английской футбольной Премьер-лиги

Сегодня стало известно, что смена владельца "Ньюкасла" не произойдет. Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии решил отказаться от приобретения клуба у его нынешнего владельца Майка Эшли, сообщил Sky Sports. Сумму продажи оценивали в 300 миллионов фунтов стерлингов, а Премьер-лига разрешила принцу Саудовской Аравии купить английский клуб.

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В четверг арабские шейхи распространили заявление об отказе от сделки, в котором повторили слова о желании вернуть славу клубу и городу, но довольно туманно объяснили, что процесс сорвался из-за неопределенности, возникшей из-за пандемии коронавируса, а также некоторыми другими коммерческими фактами. Также ранее сообщалось, что продажа "Ньюкасла" принцу может сорваться из-за пиратства.

Так что ожидания болельщиков клуба, что из "сорок" начнут делать второй "Манчестер Сити" с многомиллионными трансферами, не оправдались. В сезоне 2019/2020 "Ньюкасл" занял 13-е место в Премьер-лиге. Ранее интерес к приобретению "Ньюкасла" высказывал боксер Мейвезер, но его высказывания до реальных шагов не дошли.

Смотрите, как "Ньюкасл" и "Ливерпуль" выдали голевой матч в чемпионате Англии:

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