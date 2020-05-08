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Сдержал слово: президент французского клуба пошел в суд из-за досрочного завершения сезона

8 мая, 06:43

Александр Трикиша

"Лион" остался без еврокубков, но обжалует решение Лиги 1 в суде

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола подал апелляцию в административный суд Парижа на решение руководства Лиги 1 досрочно завершить чемпионат Франции, из-за чего "ткачи" остались без еврокубков на следующий сезон, сообщает L'Equipe. Ранее мы писали, что "Лион" требует продолжить чемпионат Франции, несмотря на запрет властей.

"Совет директоров принял решение подать апелляцию. Нет сомнений в том, почему Лига выбрала эту позицию и кому она выгодна", – прокомментировал решение об апелляции Ола.

Напомним, что руководство Лиги 1 распределило места по итогам сезона в соответствии с индексом эффективности (отношение набранных очков к сыгранным матчам), так как не у всех команд оказалось одинаковое количество сыгранных встреч. Таким образом, чемпионом был признан "Пари Сен-Жермен", второе место досталось "Марселю", а третье – "Ренну".

"У "Лиона" осталось еще 10 игр в Лиге 1, финал Кубка Лиги (против "ПСЖ") и Лига чемпионов (стадия плей-офф против "Ювентуса"). Все они являются путями для квалификации в еврокубки на следующий сезон", – возмущался ранее Ола, когда идею с досрочным завершением сезона озвучили в УЕФА.

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чемпионат Франции Лион Франция Жан-Мишель Ола

Источник: Сегодня|Спорт

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