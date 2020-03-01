Седьмой трофей Зинченко с "Манчестер Сити"! "Горожане" обыграли в финале Кубка лиги "Астон Виллу"

Украинский легионер провел весь матч на "Уэмбли", поспособствовав победе своей команды

В Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся финал Кубка английской лиги. "Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" 2:1, завоевав трофей. Весь матч у победителей провел украинец Александр Зинченко.

Для украинца Александра Зинченко это уже седьмой трофей в составе "Манчестер Сити". Ранее 23-летний футболист дважды становился чемпионом Англии, а также дважды выигрывал Кубок лиги и еще по разу – Кубок Англии и Суперкубок Англии.

Астон Вилла – Манчестер Сити – 1:2

Голы: Самата 41 – Агуэро 20, Родри 30

Астон Вилла: Нюланд – Гильберт, Энгельс, Мингс, Таргетт – Дуглас Луис, Накамба, Эль-Мухамади (Трезеге 70) – Грилиш, Самата (Дэвис 80), Эль-Гази (Хурихэйн 70)

Манчестер Сити: Браво – Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Зинченко – Гюндоган (де Брюйне 58), Родриго, Фоден – Д. Силва (Б. Силва 77), Агуэро (Жезус 83), Стерлинг

Предупреждения: Эль-Мухамади 67, Накамба 72, Мингс 90+3 – Стерлинг 57, Родри 60

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Александр Зинченко празднует гол "МанСити". Фото – Getty Images

Александр Зинченко против "Астон Виллы". Фото – Reuters

Статистика матча "Астон Вилла" – "Манчестер Сити"

Кроме того, в нынешнем сезоне Александр Зинченко претендует на выигрыш с "Манчестер Сити" Лиги чемпионов. Напомним, в первом матче 1/8 финала ЛЧ "МанСити" обыграл на выезде "Реал" со счетом 2:1. Зинченко в том поединке на поле не вышел, но имеет неплохие шансы сыграть в ответной встрече против мадридцев 17 марта – в виду дисквалификации своего конкурента в борьбе за позицию левого защитника, француза Менди.

Обзор матча "Реал" – "Манчестер Сити" (1:2)

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