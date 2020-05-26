Сегодня "Байер" продлит свою феноменальную серию: прогноз на матч с "Вольфсбургом"

Во вторник в 21:30 в чемпионате Германии состоится матч "Байер" – "Вольфсбург". Пройдет он при пустых трибунах на "Бай Арене", а мы проведем мультимедийный онлайн "Байер" – "Вольфсбург" с комментариями, фотографиями со стадиона и видео-повторами голов, если они будут.
Хозяева не проигрывают во всех турнирах уже 12 матчей подряд и сегодня намерены продлить эту серию. Кроме того, "Байер" еще может побороться за титул, тогда как "Вольфсбург" ведет борьбу за "зону еврокубков". Кто же фаворит этого противостояния? Букмекеры уверены – хозяева. Котировка на победу "Байера" равна 1.75, тогда как на успех "Вольфсбурга" можно сделать ставку с коэффициентом 4.60, а на ничью – 4.10.
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Таким образом, вероятность результата экспертами подсчитана следующая: победа "Байера" – 55 процентов, ничья – 24 процента, победа "Вольфсбурга" – 21 процент.
Также букмекеры считают, что с вероятностью в 60 процентов в матче "Байер" – "Вольфсбург" будет забито три или больше гола, коэффициент на "больше 2,5 гола" составляет 1.60.
Вероятные авторы голов в составе "Байера":
- Кай Хаверц – 2.20 (коэффициент на "забьет гол")
- Мусса Диаби – 3.50
- Карим Беллараби – 3.65
Вероятные авторы голов в составе "Вольфсбурга":
- Ваут Вегхорст – 2.80
- Ренато Штеффен – 4.50
- Йосип Брекало и Адмир Мехмеди – по 5.00
Отметим, что сегодня в Германии также проходит первый в эпоху коронавируса суперматч лидеров сезона: онлайн-трансляция "Боруссия" – "Бавария" также доступна на нашем сайте.
Напомним, что до карантина "Вольфсбург" на своем поле проиграл "Шахтеру" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Все голы того поединка смотрите в обзоре:
Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!
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