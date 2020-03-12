Сегодня больше шансов у "Вольфсбурга", но в 1/4 финала выйдет "Шахтер": прогноз на Лигу Европы

Если немецкие "волки" - фавориты первой игры, то "горняки" - фавориты всего двухматчевого противостояния

Эксперты считают "Шахтер" фаворитом на выход в четвертьфинал Лиги Европы в двухматчевом противостоянии с "Вольфсбургом". Однако в первом поединке этих команд в Германии, который сегодня начнется в 22:00 по киевскому времени, больше шансов на победу дают все-таки немецкому клубу. Вольфсбург Шахтер смотреть онлайн можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

На победу "Вольфсбурга" в матче 12 марта букмекерами установлен коэффициент 2.10, на ничью – 3.50, на победу чемпионов Украины – 3.65. Иными словами, вероятность выигрыша поединка хозяевами поля оценивается в 46 процентов, ничейного исхода – в 28 процентов, а выигрыша "горняков" – в 26 процентов.

Читайте также: Где смотреть матч "Вольфсбург" – "Шахтер": все трансляции поединка Лиги Европы

При этом фаворитом на выход в четвертьфинал Лиги Европы по сумме двух встреч (ответная пройдет 19 марта в Харькове) считают все-таки "Шахтер". На попадание дончан в следующий раунд Лиги Европы эксперты дают 54 процента (коэффициент 1.79), а на проход "Вольфсбурга" – 46 процентов (коэффициент 2.09).

Что касается наиболее вероятного счета матча 12 марта в Германии, то таковым аналитики называют ничью 1:1 – коэффициент на этот исход равен 7.00.

Реклама

Смотрите, как на предыдущей стадии Лиги Европы "Шахтер" прошел "Бенфику"

Главные претенденты на гол у "Вольфсбурга"

Ваут Вегхорст коэффициент 2.10

Адмир Мехмеди 3.00

Даниэль Гинчек 3.40

Жоао Виктор 3.75

Максимилиан Арнольд 4.25

Смотрите, как забивает Вегхорст

Читайте также: Основан через 10 дней после завершения Второй мировой: что известно о сегодняшнем сопернике "Шахтера"

Главные претенденты на гол у "Шахтера"

Жуниор Мораес коэффициент 2.40

Тайсон 3.50

Марлос 3.75

Тете 4.75

Евгений Коноплянка 4.75

Смотрите, как забивает Мораес

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама