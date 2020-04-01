Сегодня – день рождения голландца, который обязан Шеве невероятным рекордом

Знаменитому Кларенсу Зеедорфу, который с помощью украинца выиграл Лигу чемпионов, исполняется 44 года

Сегодня, 1 апреля, день рождения отмечает уникальный футболист и один из лучших подносчиков снарядов для Андрея Шевченко – голландец Кларенс Зеедорф. Уроженцу Суринама исполняется 44 года. Напомним, неделю назад 44-летие отметил Владимир Кличко.

Уникальность Кларенса Зеедорфа заключается в том, что он единственный на данный момент футболист, становившийся победителем Лиги чемпионов с тремя разными командами – "Аяксом" (1995), "Реалом" (1998, 2000) и "Миланом" (2003 и 2007).

Зеедорф и Шевченко / Фото: Getty Images Реклама

Причем Лигу чемпионов-2003 с "Миланом" Зеедорф выиграл благодаря Шевченко. Напомним, игровое время того финала "россонери" с "Ювентусом" завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти Кларенс свой 11-метровый удар не реализовал. Однако Шеву в решающей попытке нервы не подвели, и его гол принес "Милану" исторический для Зеедорфа трофей. Кстати, недавно Шевченко назвал тот финал ЛЧ достойным пересмотра на карантине.

Решающий гол финала ЛЧ-2003

Гол Шевченко в финале ЛЧ-2003

Однако, в отличие от карьеры игрока, на тренерском поприще у Кларенса дела идут из рук вон плохо. Провалился с "Миланом", "Депортиво" и сборной Камеруна, откуда Зеефорд был уволен летом прошлого года. С тех пор знаменитый голландец находится в статусе безработного. Желающих рискнуть с приглашением его на тренерский пост пока не наблюдается.

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