Сегодня день рождения у автора первого гола сборной Украины: видео исторического удара Ивана Гецко

Сегодня, 6 апреля, день рождения отмечает знаменитый украинский футболист Иван Гецко. Ему исполняется 52 года. Гецко вошел в историю как автор первого гола сборной Украины времен независимости. 29 апреля 1992 года в Ужгороде он со штрафного пушечным ударом с левой поразил ворота венгров в товарищеском матче, который завершился победой гостей 3:1.

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Видео голов матча Украина – Венгрия (1:3)

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"Когда-то мне говорили, что все видеоматериалы с того матча утеряны. Я в это не верил: как же не сохранились, если игра транслировалась по центральному телеканалу? Но только спустя 7-8 лет мне удалось раздобыть запись, – рассказывает Иван Гецко. – А незадолго до этого случилась одна забавная история. Звонит мне один журналист и говорит: "Иван Михайлович, слышал, вы ищете видео своего гола венграм? Я могу вам его продать. И называет сумму — я сейчас уже и не помню: то ли 500, то ли 1000 у.е. Я посмеялся и говорю: "Ты или далеко пойдешь, или закончишь не начиная". Он сразу начал оправдываться, что, дескать, он только посредник, сам он ничего с этого не будет иметь. Я ему: "Ну, тогда передай хозяину записи то, что я сказал тебе"