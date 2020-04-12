Сегодня день рождения у лучшего бомбардира "Шахтера": он вошел в историю Лиги чемпионов

12 апреля 1987 года в Порту-Алегри родился будущий лучший бомбардир в истории донецкого "Шахтера" Луис Адриано. Бразилец перешел в "Шахтер" из "Интернасьонала" в 2007 году и провел в Украине восемь лет. Шесть раз Адриано выигрывал чемпионат, по четыре раза – Кубок и Суперкубок Украины, а также в 2009 году помог "горнякам" выиграть Кубок УЕФА.

Самый памятный эпизод в карьере Луиса Адриано в Украине – поединки против белорусского БАТЭ в Лиге чемпионов. В гостевом матче бразилец забил пять мячей и стал вторым игроком после Лионеля Месси, кому удалось сделать пента-трик в истории турнира. А затем в ответном матче Адриано отвесил сопернику три мяча и снова вписал свое имя в историю Лиги чемпионов – стал первым бразильцем, оформившим два хет-трика в турнире.

В первом матче против БАТЭ Луис Адриано довел свое количество голов за "Шахтер" до 117 и вышел на первое место среди бомбардиров за всю историю, опередив Андрея Воробья. В целом же бразилец наколотил за "горняков" рекордные 128 мячей – 77 в чемпионате, 16 в Кубке, 32 – в еврокубках и еще три гола забил в других турнирах.

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В 2015 году Луис Адриано перешел из "Шахтера" в итальянский "Милан", но заиграть в Италии он не сумел. Далее были два сезона в московском "Спартаке", а сейчас бразилец играет на родине за "Палмейрас".

В конце ноября прошлого года бывший нападающий "Шахтера" женился на российской модели. Луис Адриано забрал Екатерину Дорожко из Москвы в Бразилию. Отметим, что от первого брака бразилец имеет дочь Алисию, родившуюся в Донецке, и сыновей-близнецов Жуана Луиса и Жуана Адриано. Недавно Екатерина сделала неожиданное заявление. "Мне ежедневно желают смерти": российская модель страдает из-за цвета кожи своего мужа-футболиста.

Екатерина Дорожко и Луис Адриано / Фото: Instagram

Вспомним, как несколько лет назад бразильский нападающий, выступая за "Шахтер", забивал в чемпионате Украины:

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