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Сегодня "Динамо" U19 узнает соперника в Юношеской Лиге УЕФА

Сегодня, 12:15

Юные футболисты киевского клуба пробились в 1/8 финала турнира, разгромив "Ювентус" со счетом 3:0

Футболисты "Динамо" U19 пробились в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА. Фото ФК "Динамо"
Футболисты "Динамо" U19 пробились в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА. Фото ФК "Динамо".
Сегодня "Динамо" U19 узнает соперника в Юношеской Лиге УЕФА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fcc/543/5c6fcc543021a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fcc/543/5c6fcc543021a.png Футбол Юные футболисты киевского клуба пробились в 1/8 финала турнира, разгромив "Ювентус" со счетом 3:0

Разгромив туринский "Ювентус" в Киеве со счетом 3:0, киевское "Динамо" вышло в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА. Имя своего соперника на этой стадии команда Игоря Костюка узнает в пятницу, 22 февраля. Жеребьевка в швейцарском Ньоне начнется в 15:00 по киевскому времени.

Напомним результаты стыковых матчей плей-офф и всех участников 1/8 финала.

  • "Динамо" Киев – "Ювентус" 3:0
  • "Динамо" Загреб – "Локомотив" Москва 1:1 (пен. 5:4)
  • "Герта" – "ПСЖ" 2:1
  • "Челси" – "Монако" 3:1
  • ПАОК – "Тоттенхэм" 0:1
  • "Монпелье" – "Бенфика" 2:1
  • "Митьюлланд" – "Рома" 1:1 (пен. 4:2)
  • "Сигма" – "Лион" 0:2

Участники 1/8 финала:

Победители групп: "Атлетико" (Испания), "Аякс" (Голландия), "Барселона" (Испания, чемпион), "Ливерпуль" (Англия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Порту" (Португалия), "Реал" (Испания), "Хоффенхайм" (Германия)

Победители стыковых матчей: "Челси" (Англия), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Герта" (Германия), "Тоттенхэм" (Англия), "Динамо" Киев (Украина), "Митьюлланд" (Дания), "Монпелье" (Франция), "Лион" (Франция)

22 февраля будет проведена жеребьевка сразу всех стадий, до финала. Жребий слепой, без посева. Единственное исключение – на стадии 1/8 финала не могут играть между собой клубы, которые встречались в групповом раунде пути Лиги чемпионов. На каждой стадии победитель в каждой паре будет определен в одном матче, хозяев поля в 1/8 и 1/4 финала определит жребий.

Даты матчей Юношеской Лиги УЕФА:

1/8: 12/13 марта
1/4: 2/3 апреля
1/2: 26 апреля, Ньон
Финал: 29 апреля, Ньон

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Тег жеребьевка, Динамо Киев

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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