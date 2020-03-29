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"Сегодня есть паникеры и те, кому все равно. Завтра будут живые – и не очень": легенда сборной – о карантине

29 марта, 17:24

Богдан Юрков

Футболист Максим Калиниченко жестко высказался о тех, кто в это время не желает отсидеться дома

Знаменитый в прошлом полузащитник сборной Украины по футболу Максим Калиниченко отреагировал на ситуацию с коронавирусом в мире, опубликовав весьма жесткий пост у себя в Twitter.

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"Сегодня мир поделился на паникеров (тех, кто сидит дома) и на умных (кому все пох@й), завтра он может поделиться на живых и на не очень... Умные, не нужно мне рассказывать о мировом заговоре, просто проявите благоразумие – посидите дома", – обратился к своим фолловерам Максим Калиниченко.

На вопрос одного из своих подписчиков – "Макс, а есть уверенность, что это поможет?" – Калиниченко ответил: "По крайней мере, это то, что зависит от нас. Хотя бы не будем разносить, если уже не дай Боже".

Максим Калиниченко

Максим Калиниченко / Фото: Getty Images

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Напомним, Максим Калиниченко, которому сейчас 41 год, выступал за московский "Спартак" и днепровский "Днепр", провел 47 матчей за сборную Украины, в которых забил 7 голов. В частности, благодаря голу Калиниченко Украина обыграла Саудовскую Аравию на ЧМ-2006 (4:0), где добилась высшего в своей истории достижения – выхода в 1/4 финала.

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карантин Сборная Украины коронавирус Максим Калиниченко

Источник: Сегодня|Спорт

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