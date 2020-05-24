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Годовщина самой большой трагедии в истории футбола: день, когда на стадионе погибли сотни людей

24 мая, 11:55

Андрей Фоменко

Во время матча Перу - Аргентина в Лиме арбитр засчитал, а потом отменил гол

Сегодня исполняется 56 лет трагическим событиям на футбольном стадионе в Лиме, которые унесли жизни более 300 человек. Тогда, 24 мая 1964 года, в отборочном матче Олимпийских игр встречались сборные Перу и Аргентины. Драма развернулась в самой концовке поединка и стала самой крупной по количеству жертв в истории футбола. Читайте также: жуткие авиакатастрофы в спорте – от людоедства в Уругвае до случая над небом Украины.

Гости вели в счете 1:0, но незадолго до финального свистка перуанцы, казалось бы, сравняли счет. Рефери сначала засчитал взятие ворот аргентинцев, но через пару минут отменил. Это вызвало возмущение местных болельщиков, на трибунах начались беспорядки. А полицейские решили "успокоить" фанатов слезоточивым газом, что привело к панике и давке. В итоге в тот день на стадионе столицы Перу погибли 318 человек, больше всего – у закрытых ворот, которые лишь позже удалось выломать. А разного рода травмы получили более 4000.

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Аргентина Перу трагедия футбол

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