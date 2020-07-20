Сегодня исторический матч: в поединке "Оболонь" – "Рух" впервые используют VAR в Первой лиге

Судить поединок команд, претендующих на выход в Премьер-лигу, будет Катерина Монзуль

В заключительном матче 25 тура Первой лиги произойдет историческое событие – впервые в истории второго по силе дивизиона чемпионата Украины будет задействована система видеопомощи арбитрам VAR. Случится это на матче "Оболонь Бровар" – "Рух", который начнется в 19:00 в понедельник в Киеве на "Оболонь-Арене".

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Руководство нашего футбола решило минимизировать судейские ошибки в решающих матчах, ведь на три путевки в Премьер-лигу реально претендуют восемь команд. Ранее уже прогремел скандал с судейством: полиция открыла уголовное дело по факту избиения арбитра в Первой лиге.

Судить поединок "Оболонь Бровар" – "Рух" будет Катерина Монзуль, а за VAR будет отвечать Виталий Романов. Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 3", который можно смотреть на сервисе oll.tv.

В турнирной таблице Первой лиги "Оболонь Бровар" занимает пятое место (45 очков), всего на три очка отставая от третьей позиции, дающей повышение в классе. В свою очередь, "Рух" отстает всего на одно очко от своего сегодняшнего соперника.

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