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Сегодня матчем команды Реброва возобновляется чемпионат Венгрии

23 мая, 11:01

Александр Трикиша

В Европу постепенно возвращаются футбольные чемпионаты

23 мая возобновляется чемпионат Венгрии. В первом матче после карантина команда украинского тренера Сергея Реброва "Ференцварош" примет на своем поле "Дебрецен". Отметим, что это перенесенный матч 1-го тура. А все поединки следующего календарного 26-го тура стартуют 30 мая. Напомним, что в "Ференцвароше" кроме Реброва Украину представляют Игорь Харатин и Александр Зубков. Ранее мы писали, что малолетний сын украинского тренера "зажигал" на трибунах в Венгрии.

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Также сегодня состоятся два полуфинальных матча Кубка Венгрии. "Мезьокьовешд" встретится с МОЛ "Фехервар" нашего Ивана Петряка, а МТК "Будапешт" сыграет с "Гонведом".

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В турнирной таблице чемпионата Венгрии после 25 туров лидирует "Ференцварош". Команда Сергея Реброва опережает "Фехервар" на три балла и имеет два матча в запасе. Третью позицию занимает "Мезьокьовешд".

Напомним, что в Европе уже возобновился чемпионат Германии, но до конца сезона все матчи будут проходить без зрителей. Вчера в берлинском дери "Герта" разгромила "Унион" (4:0).

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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Сергей Ребров Ференцварош чемпионат Венгрии Иван Петряк Игорь Харатин Александр Зубков Кубок Венгрии

Источник: Сегодня|Спорт

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