Сегодня стартует квалификация Евро-2020: расписание и трансляции матчей

Все матчи четверга в квалификации на чемпионат Европы по футболу

Ослабленная Бельгия - фаворит матча против России. Фото: AFP

Сегодня стартует квалификация Евро-2020: расписание и трансляции матчей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/346/5b7/5c93465b789c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/346/5b7/5c93465b789c1.jpg 2019-03-21T10:08:00+02:00 Футбол Все матчи четверга в квалификации на чемпионат Европы по футболу

Сегодня стартует квалификация Евро-2020. В четырех группах пройдут 10 матчей. Центральный поединок дня – в Брюсселе, где сойдутся фавориты секстета I Бельгия и Россия. У хозяев несколько "пробоин" в составе: в лазарете "красных дьяволов" основной правый латераль Тома Менье, главный забивала Ромелу Лукаку и хавбек Мусса Дембеле. Еще два ведущих игрока – Аксель Витсель и Кевин де Брюйне – не получили приглашения в сборную, также ввиду недавних травм. Непростая кадровая ситуация даже вынудила капитана бельгийцев Эдена Азара через соцсети искать помощи у 12-го игрока. "Мы рассчитываем на вашу поддержку, вы нужны нам!" – обратился он к болельщикам.

Матчи 21 марта в отборе на Евро-2020

17:00 Казахстан – Шотландия

Букмекеры: 4.10 – 3.30 – 2.05

ТВ: канал "Футбол 2", oll.tv

19:00 Кипр – Сан-Марино

Букмекеры: 1.05 – 13.5 – 40.0

ТВ: канал "Футбол 1", oll.tv

21:45 Австрия – Польша

Букмекеры: 2.40 – 3.30 – 3.20

ТВ: канал "Футбол 2", oll.tv

21:45 Бельгия – Россия

Букмекеры: 1.35 – 5.40 – 9.60

ТВ: oll.tv

21:45 Израиль – Словения

Букмекеры: 2.30 – 3.15 – 3.45

ТВ: oll.tv

21:45 Северная Македония – Латвия

Букмекеры: 1.40 – 4.30 – 10.0

ТВ: oll.tv

21:45 Голландия – Беларусь

Букмекеры: 1.13 – 9.10 – 26.0

ТВ: канал "Футбол 1", oll.tv

21:45 Северная Ирландия – Эстония

Букмекеры: 1.47 – 4.00 – 9.90

ТВ: oll.tv

21:45 Словакия – Венгрия

Букмекеры: 1.75 – 3.70 – 5.20

ТВ: oll.tv

21:45 Хорватия – Азербайджан

Букмекеры: 1.10 – 10.0 – 45.0

ТВ: oll.tv

Напомним, что сборная Украины вчера прибыла в Лиссабон, где 22-го сыграет с Португалией. В Киеве остался полузащитник Виктор Коваленко: у него растяжение приводящей мышцы, требующее недельного восстановления. Также отцепили хавбека Владимира Шепелева. Но в общую группу вернулся Артем Кравец, у него был ушиб голени.

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