Сегодня стартует квалификация Евро-2020: расписание и трансляции матчей
Все матчи четверга в квалификации на чемпионат Европы по футболу
Сегодня стартует квалификация Евро-2020. В четырех группах пройдут 10 матчей. Центральный поединок дня – в Брюсселе, где сойдутся фавориты секстета I Бельгия и Россия. У хозяев несколько "пробоин" в составе: в лазарете "красных дьяволов" основной правый латераль Тома Менье, главный забивала Ромелу Лукаку и хавбек Мусса Дембеле. Еще два ведущих игрока – Аксель Витсель и Кевин де Брюйне – не получили приглашения в сборную, также ввиду недавних травм. Непростая кадровая ситуация даже вынудила капитана бельгийцев Эдена Азара через соцсети искать помощи у 12-го игрока. "Мы рассчитываем на вашу поддержку, вы нужны нам!" – обратился он к болельщикам.
Матчи 21 марта в отборе на Евро-2020
17:00 Казахстан – Шотландия
Букмекеры: 4.10 – 3.30 – 2.05
ТВ: канал "Футбол 2", oll.tv
19:00 Кипр – Сан-Марино
Букмекеры: 1.05 – 13.5 – 40.0
ТВ: канал "Футбол 1", oll.tv
21:45 Австрия – Польша
Букмекеры: 2.40 – 3.30 – 3.20
ТВ: канал "Футбол 2", oll.tv
21:45 Бельгия – Россия
Букмекеры: 1.35 – 5.40 – 9.60
ТВ: oll.tv
21:45 Израиль – Словения
Букмекеры: 2.30 – 3.15 – 3.45
ТВ: oll.tv
21:45 Северная Македония – Латвия
Букмекеры: 1.40 – 4.30 – 10.0
ТВ: oll.tv
21:45 Голландия – Беларусь
Букмекеры: 1.13 – 9.10 – 26.0
ТВ: канал "Футбол 1", oll.tv
21:45 Северная Ирландия – Эстония
Букмекеры: 1.47 – 4.00 – 9.90
ТВ: oll.tv
21:45 Словакия – Венгрия
Букмекеры: 1.75 – 3.70 – 5.20
ТВ: oll.tv
21:45 Хорватия – Азербайджан
Букмекеры: 1.10 – 10.0 – 45.0
ТВ: oll.tv
Напомним, что сборная Украины вчера прибыла в Лиссабон, где 22-го сыграет с Португалией. В Киеве остался полузащитник Виктор Коваленко: у него растяжение приводящей мышцы, требующее недельного восстановления. Также отцепили хавбека Владимира Шепелева. Но в общую группу вернулся Артем Кравец, у него был ушиб голени.
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