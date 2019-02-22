Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Сегодня – жеребьевка 1/8 Лиги Европы. 13 возможных соперников киевского "Динамо"

Сегодня, 00:12

Киевляне не сыграют с Ракицким. Худшие варианты – "Наполи", "Челси" и "Арсенал"

Фото: AFP
Сегодня – жеребьевка 1/8 Лиги Европы. 13 возможных соперников киевского "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/f23/094/5c6f230947d9e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/f23/094/5c6f230947d9e.png Футбол Киевляне не сыграют с Ракицким. Худшие варианты - "Наполи", "Челси" и "Арсенал"

В пятницу, 22 февраля, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Начало – в 14:00 по киевскому времени. Своего соперника на данном этапе турнира узнает и киевское "Динамо", накануне по сумме двух матчей прошедшее греческий "Олимпиакос". В оппоненты подопечным Александра Хацкевича точно не достанутся "Зенит" Ярослава Ракицкого и "Краснодар" – во время жеребьевок УЕФА разводит команды из Украины и России.

13 возможных соперников для киевского "Динамо"

  • "Севилья" (Испания)
  • "Динамо" Загреб (Хорватия)
  • "Арсенал" (Англия)
  • "Айнтрахт" (Германия)
  • "Наполи" (Италия)
  • "Зальцбург" (Австрия)
  • "Валенсия" (Испания)
  • "Вильярреал" (Испания)
  • "Ренн" (Франция)
  • "Интер" (Италия)
  • "Славия" (Чехия)
  • "Челси" (Англия)
  • "Бенфика" (Португалия)

Все результаты матчей 1/16 финала.

Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 7 и 14 марта. Напомним, финал турнира состоится на Олимпийском стадионе в Баку 29 мая.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Динамо Киев

Вы сейчас просматриваете новость " Сегодня – жеребьевка 1/8 Лиги Европы. 13 возможных соперников киевского "Динамо"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Сегодня | Спорт

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девушку, с которой был секс у Милевского, поздравили "Сталлоне" и "Брюс Уиллис"

Вчера, 16:44

У бывшей подруги Мили – день рождения. Валерия Крук о секретах успеха: "Качание влагалищных мышц – ни при чем"

Юноши "Динамо" разгромили "Ювентус" в Лиге чемпионов

20 февраля, 15:59

Киевляне забили туринцам три мяча и вышли в 1/8 финала турнира

60-летие – на слоне: Анатолия Демьяненко сравнили с Роберто Карлосом и пожелали стать тренером "Динамо"

19 февраля, 17:42

Легендарный футболист отмечает юбилей в Таиланде. Друзья вспоминают, как он выигрывал еврокубок с сотрясением мозга

УЕФА не накажет "Олимпиакос" за российский флаг перед поединком с "Динамо"

19 февраля, 11:52

УЕФА не стал открывать дело из-за флага РФ на матче "Олимпиакос" – "Динамо"

Морозы ударят с новой силой: названы даты

Влад Яма опубликовал редкое фото с женой и сыном

Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

Пенсии в Украине поднимут выше, чем обещали

Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала

Путин заигрался: еще одна страна выступила против России

Коболев раскрыл тайну: настоящая цена добычи газа Украины

Вакарчук рассказал, за какого кандидата будет голосовать

Осторожно, афера: как мошенники "разводят" украинцев
Загрузка...

Онлайн матча "Динамо" – "Олимпиакос": Соль приносит победу Киеву

Вчера, 23:59

Динамовцы обыграли греков и вышли в следующий раунд Лиги Европы

Где смотреть матч "Айнтрахт" – "Шахтер" в Лиге Европы

Вчера, 15:21

Список трансляций ответного матча 1/16 финала на ТВ и в интернете

Два пенальти и джокер Зинченко: обзор матча "Шальке" – "Манчестер Сити"

Вчера, 08:26

Голы и лучшие моменты матча Лиги чемпионов в Гельзенкирхене

Хацкевичу берут поляка из клуба, с фанами которого враждуют ультрас киевского "Динамо"

20 февраля, 12:32

Киевское "Динамо" может подписать центрального защитника "Легии". Ветеску оценивают в 1,5 млн евро

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

20 февраля, 10:46

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Семена льна: польза, вред и применение для здоровья