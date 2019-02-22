Сегодня – жеребьевка 1/8 Лиги Европы. 13 возможных соперников киевского "Динамо"

Киевляне не сыграют с Ракицким. Худшие варианты – "Наполи", "Челси" и "Арсенал"

Фото: AFP

Сегодня – жеребьевка 1/8 Лиги Европы. 13 возможных соперников киевского "Динамо" Сегодня | Спорт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/f23/094/5c6f230947d9e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/f23/094/5c6f230947d9e.png 2019-02-22T00:12:00+02:00 Футбол Киевляне не сыграют с Ракицким. Худшие варианты - "Наполи", "Челси" и "Арсенал"

В пятницу, 22 февраля, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Начало – в 14:00 по киевскому времени. Своего соперника на данном этапе турнира узнает и киевское "Динамо", накануне по сумме двух матчей прошедшее греческий "Олимпиакос". В оппоненты подопечным Александра Хацкевича точно не достанутся "Зенит" Ярослава Ракицкого и "Краснодар" – во время жеребьевок УЕФА разводит команды из Украины и России.

13 возможных соперников для киевского "Динамо"

"Севилья" (Испания)

"Динамо" Загреб (Хорватия)

"Арсенал" (Англия)

"Айнтрахт" (Германия)

"Наполи" (Италия)

"Зальцбург" (Австрия)

"Валенсия" (Испания)

"Вильярреал" (Испания)

"Ренн" (Франция)

"Интер" (Италия)

"Славия" (Чехия)

"Челси" (Англия)

"Бенфика" (Португалия)

Все результаты матчей 1/16 финала.

Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 7 и 14 марта. Напомним, финал турнира состоится на Олимпийском стадионе в Баку 29 мая.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Сегодня – жеребьевка 1/8 Лиги Европы. 13 возможных соперников киевского "Динамо"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Сегодня | Спорт Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.