Сегодня – жеребьевка 1/8 Лиги Европы. 13 возможных соперников киевского "Динамо"
Киевляне не сыграют с Ракицким. Худшие варианты – "Наполи", "Челси" и "Арсенал"
В пятницу, 22 февраля, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Начало – в 14:00 по киевскому времени. Своего соперника на данном этапе турнира узнает и киевское "Динамо", накануне по сумме двух матчей прошедшее греческий "Олимпиакос". В оппоненты подопечным Александра Хацкевича точно не достанутся "Зенит" Ярослава Ракицкого и "Краснодар" – во время жеребьевок УЕФА разводит команды из Украины и России.
13 возможных соперников для киевского "Динамо"
- "Севилья" (Испания)
- "Динамо" Загреб (Хорватия)
- "Арсенал" (Англия)
- "Айнтрахт" (Германия)
- "Наполи" (Италия)
- "Зальцбург" (Австрия)
- "Валенсия" (Испания)
- "Вильярреал" (Испания)
- "Ренн" (Франция)
- "Интер" (Италия)
- "Славия" (Чехия)
- "Челси" (Англия)
- "Бенфика" (Португалия)
Все результаты матчей 1/16 финала.
Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 7 и 14 марта. Напомним, финал турнира состоится на Олимпийском стадионе в Баку 29 мая.
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