Сегодня – жеребьевка Лиги Европы, узнаем потенциальных соперников "Шахтера"

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки всех стадий плей-офф Лиги Европы. Напомним, в этом турнире продолжает выступать чемпион Украины – донецкий "Шахтер". В середине июня опубликовали официальный календарь доигровки Лиги Европы.
Все оставшиеся матчи турнира, начиная со стадии 1/4 финала, пройдут в Германии. А вот в шести парах 1/8 финала, которые сыграли первые поединки, повторные встречи проведут на полях тех команд, которые и должны были их принимать. Поэтому "Шахтер" сыграет с "Вольфсбургом" в Харькове. Еще две пары, не успевшие ни разу встретиться в 1/8 финала, выяснят лучшего в одном матче уже на немецком стадионе в августе. Кстати, принимать команды будут арены Дуйсбурга, Дюссельдорфа, Гельзенкирхена и Кельна (финал).
В пятницу проведут жеребьевку всех раундов плей-офф до финала и даже определят хозяина решающего поединка. Вашему вниманию – пары 1/8 финала Лиги Европы (в скобках – результат первого матча, если его сыграли):
- "Севилья" – "Рома"
- "Интер" – "Хетафе"
- "Манчестер Юнайтед" – ЛАСК (5:0)
- "Базель" – "Франкфурт" (3:0)
- "Копенгаген" – "Истанбул" (0:1)
- "Шахтер – "Вольфсбург" (2:1)
- "Байер" – "Рейнджерс" (3:1)
- "Вулверхэмптон" – "Олимпиакос" (1:1)
Матчи 1/8 финала сыграют 5-6 августа, четвертьфиналы – 10-11-го, полуфиналы – 16-17-го, финал – 21-го.
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Вспомним, как "Шахтер" обыгрывал "Вольфсбург" в первом матче в Германии в марте
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