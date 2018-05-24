Секрет Роналду: как оставаться лучшим футболистом мира в 33 года

Испанская пресса раскрыла секрет феноменальной формы 33-летенего лидера мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Несмотря на свой возраст португальский футболист остается одним из лучших в мире, что подтверждают две победы подряд в голосовании за награду "Золотой мяч". Для этого португалец следит за своим телосложением до мельчайших деталей, чтобы оставаться в форме на протяжении всего сезона.

Оказывается, Роналду следует принципу: каждый год нужно сбрасывать один килограмм. По сведениям издания AS, в финале Лиги чемпионов в Киеве против "Ливерпуля" португалец будет весить менее 85 килограмм, которые были в прошлом сезоне. Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве: где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне.

Этот план позволяет ему худеть, при этом сохранять эластичность и прыгучесть. Подтверждением является феноменальный гол Роналду в ворота "Ювентуса", когда португалец взлетел в воздух на более, чем два метра.

Медицинский персонал "Реала" рассказывал, что Роналду удивляет из своей физической формой. Португалец имеет процент жировой массы на уровне 7%, в то время как у других игроков он равняется 10-11%. Также Роналду превосходит своих одноклубников по проценту мышечной массы (50 против 46%).

Интересно, что сам Роналду заявил, что готов играть до 41 года, а сейчас его биологический возраст составляет всего 23 года.

В текущем сезоне Роналду провел 43 матча во всех турнирах за "Реал" и забил 44 гола.