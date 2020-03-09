Секретность превыше всего: футболист съел записку, полученную от тренера

Баду Ндиайе сделал все, чтобы информация не досталась сопернику

Сенегальский футболист Баду Ндиайе, выступающий за клуб "Трабзонспор", съел записку от тренера во время игры с командой "Газишехир Газиантеп" в рамках 25-го тура турецкой Суперлиги. На видео полузащитник "Трабзонспора" получил записку от тренера Унала Карамана, которую передал сенегальцу партнер по команде, а затем, прочитав ее, положил себе в рот и проглотил.

Читайте также: "Футболист умер после столкновения с соперником: медики не смогли завести машину"

Реклама

"Трабзонспор" идет на втором месте в чемпионате Турции и на три очка уступает команде "Истанбул Башакшехир".

Ранее мы рассказывали, что "Трабзонспор" недавно расторг трехлетний контракт с Даниэлом Старриджем. Бывший футболист "Ливерпуля" был дисквалифицирован до лета за ставки.

Также мы писали, что тренер поиздевался над своей бывшей командой, станцевав победный танец без штанов. Тренер клуба "Мьембени" из чемпионата Занзибара Мэни Гамер дисквалифицирован на полгода за поведение.

Смотрите, как болельщики забросали хоккеистов мягкими игрушками:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама