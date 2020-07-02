Тайны лучшего бомбардира Европы: что помешало переходу в "Реал" и какой настоящий возраст игрока

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, который сейчас главный претендент на "Золотой мяч"2020 года, рассказал о предложении от мадридского "Реала", а также заверил, что мюнхенский клуб имеет хорошие шансы на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне.

"В то время было много спекуляций. Конечно, "Реал" – отличный клуб. Я размышлял над их предложением. Но я остался в "Баварии" и не жалею об этом. Мы – семья, и это должно развеять любые сомнения. Я счастлив в Мюнхене. Я на 100% игрок "Баварии" и полностью отождествляю себя с ней. Я знаю, насколько крепко клуб стоит за мной. Считаю, что у "Баварии" очень хорошие перспективы выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. В команде хорошая атмосфера, мы чувствуем химию между игроками", – цитирует Роберта Левандовски Goal со ссылкой на Sport Bild.

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Роберт Левандовски – лучший бомбардир Бундеслиги / Фото: Reuters

"В августе мне исполнится 32 года, но я чувствую себя на 27 или 28 лет, может быть, даже меньше. Я хочу играть на высшем уровне в течение многих лет и сделаю все возможное, чтобы добиться этого. Я не вижу границ для себя, могу быть еще лучше. Я не чувствую, что полностью раскрыл свой потенциал, думаю, что в этом сезоне показал 90% от того, что могу", – заявил Роберт.

Напомним, что Левандовски с "Баварией" стал в этом сезоне чемпионом Германии и забил 49 мячей в 42 встречах за мюнхенцев во всех турнирах. Кроме того, поляк возглавляет зачет "Золотой бутсы". Напомним, что Роберт перешел в "Баварию" летом 2014 года из дортмундской "Боруссии" на правах свободного агента. Контракт Левандовски с "красными" действует до лета 2023 года.

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