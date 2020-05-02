Секс символом футбольного мира, которому великий тренер зарядил бутсой по лицу: легенде сборной Англии – 45 лет

Сумасшедший Девид Бэкхэм, который с легкостью мог забить красивый мяч со штрафного

Сегодня, 2 мая, легендарному полузащитнику сборной Англии Дэвиду Бэкхэму исполняется 45 лет. За свою карьеру он выступал за клубы "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Энд", "Реал" Мадрид, "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и ПСЖ. Лучшие годы игрока пришлись как раз в "Юнайтед". За 10 лет его карьеры в клубе он стал символом, на которого хотели быть похожи большинство молодых футболистов. Кстати, Бэкс единственный игрок, который удостоился особой почести от легендарного Алекса Фергюсона, который кинул в него бутсой.

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Его невероятные штрафные надолго войдут в историю мирового футбола. То, как он исполнял стандарты и мастерски отдавал голевые передачи – сделало его одним из величайших игроков современности.

Цвета национальной сборной защищал в период с 1996 по 2009 годы. Всего сыграл за сборную Англии 117 матчей, из них 58 – в статусе капитана, забил 17 мячей.

Жена Бэкхэма Виктория поздравила мужа с праздником, выложив у себя в Instagram, поздравительное видео.

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"Желаю счастливого Дня Рождения, самому лучшему папочке! Празднуем взаперти. Мы все так сильно любим тебя", — подписала праздничный пост Виктория.

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