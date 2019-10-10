Секс-скандал в футболе: фаната обвинили в том, что он специально взял футболистку за грудь

Клуб планирует запретить фанату посещать стадион, а он утверждает, что сделал это случайно

София Уэрта / Фото: Instagram

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После товарищеского матча в женском футболе между командами "Тигрес" (Мексика) и "Хьюстон Дэш" (США) разгорелся скандал. Как сообщает The Sun, после матча футболистки отправились поблагодарить болельщиков на трибунах и сфотографироваться. Один из фанатов попросил футболистку Софию Уэрту сделать с ним селфи, а пока девушка держала в руках ее телефон, он обнял девушку.

Тем не менее, в СМИ заявили, что болельщик специально взял девушку за грудь. Фото инцидента сразу же распространили в соцсетях. Сама же девушка ситуацию пока не прокомментировала.

Зато на нее отреагировало руководство "Тигреса". Мексиканцы планируют пожизненно запретить болельщику проход на стадион после того, как он оказался в центре скандала.

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"Как только мы установим личность этого псевдофаната, ему будет запрещено посещение стадиона. Запрет будет распространяться и на мужские, и на женские соревнования", – цитирует пресс-службу "Тигрес" The Guardian.

Сам участник скандала уже пообщался с журналистами. Он сообщил, что случайно положил руку на грудь спортсменке. Также мексиканский болельщик подчеркнул, что находился на стадионе с супругой и детьми, которым он бы не стал подавать столь ужасный пример.

Нападающая сборной Италии Кристиана Джирелли Видео: Instagram

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