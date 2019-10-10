Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,7
27,12

Секс-скандал в футболе: фаната обвинили в том, что он специально взял футболистку за грудь

10 октября, 14:45

Клуб планирует запретить фанату посещать стадион, а он утверждает, что сделал это случайно

София Уэрта

София Уэрта / Фото: Instagram

Реклама

После товарищеского матча в женском футболе между командами "Тигрес" (Мексика) и "Хьюстон Дэш" (США) разгорелся скандал. Как сообщает The Sun, после матча футболистки отправились поблагодарить болельщиков на трибунах и сфотографироваться. Один из фанатов попросил футболистку Софию Уэрту сделать с ним селфи, а пока девушка держала в руках ее телефон, он обнял девушку.

Тем не менее, в СМИ заявили, что болельщик специально взял девушку за грудь. Фото инцидента сразу же распространили в соцсетях. Сама же девушка ситуацию пока не прокомментировала.

Зато на нее отреагировало руководство "Тигреса". Мексиканцы планируют пожизненно запретить болельщику проход на стадион после того, как он оказался в центре скандала.

Читайте также: Сто секунд на гол: в Бразилии футбольный матч завершился со счетом 56:0

"Как только мы установим личность этого псевдофаната, ему будет запрещено посещение стадиона. Запрет будет распространяться и на мужские, и на женские соревнования", – цитирует пресс-службу "Тигрес" The Guardian.

Сам участник скандала уже пообщался с журналистами. Он сообщил, что случайно положил руку на грудь спортсменке. Также мексиканский болельщик подчеркнул, что находился на стадионе с супругой и детьми, которым он бы не стал подавать столь ужасный пример.

Нападающая сборной Италии Кристиана Джирелли Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

грудь женский футбол футболистка Тигрес Мексика

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Таиланде забит супергол двойным ударом
В Таиланде забит супергол двойным ударом "ножницами": видео непостижимого шедевраФутбол
Онлайн матча
Онлайн матча "Аталанта" – "Шахтер" в Лиге чемпионов: Соломон вырывает победуЛига чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов "Аталанта" – "Шахтер"Лига чемпионов
Битва
Битва "канониров" с "дьяволами" и другие матчи 7-го тура чемпионата АнглииФутбол
"Лугано" – "Динамо": аутсайдеры чемпионата Швейцарии обрывают победную серию МихайличенкоФутбол
"Аталанта" – "Шахтер": видео голов и спорного пенальти в матче Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Loading...