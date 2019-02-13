Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,51
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Сексапильная жена украинского футболиста нарисовала картину грудью

Сегодня, 18:24

Ирина Морозюк продолжает набирать популярность в соцсетях благодаря своей раскрепощенности

Сексапильная жена украинского футболиста нарисовала картину грудью Футбол Ирина Морозюк продолжает набирать популярность в соцсетях благодаря своей раскрепощенности

Супруга игрока киевского "Динамо" Николая Морозюка, который до конца сезона будет выступать за турецкий клуб "Ризеспор", взорвала соцсети своим новым творением. Ирина на своей странице в Instagram поделилась собственной картиной, которую девушка нарисовала… грудью.

"Картина под названием "два пряных грейпфрута" (дабл джин, сахарный сироп, лимонный сок, корица, лед). Выполнена по технике отпечаток. Ни одна кисточка не пострадала", – отшутилась под фото девушка.

Ранее Ирина Морозюк пообещала, что станцует тверк и разместит видео в социальной сети, если количество подписчиков достигнет 10 тысяч человек. На тот момент на странице Ирины Морозюк было 9500 "фанатов", а сейчас их больше 15 тысяч, но свое обещание красотка пока не выполнила. К слову, поклонников у Ирины существенно прибавилось после переезда мужа в чемпионат Турции.

Также мы писали, что жена футболиста рассказала о неудавшейся "сексуально-романтической ночи". Супруга защитника "Динамо" Николая Морозюка – о ночном плавании на яхте в Турции.

Кстати, не так давно мы писали, что жена футболиста "Динамо" показала фото топлес. Ирина Морозюк восхитила подписчиков фотографией на фоне моря, сняв верх купальника.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег WAGs, Ирина Морозюк

Вы сейчас просматриваете новость " Сексапильная жена украинского футболиста нарисовала картину грудью". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бразильская волейболистка призналась, что встречалась с погибшим футболистом Салой

Вчера, 18:55

Девушка Эмилиано Салы раскрыла свою личность после его гибели

Жена футболиста сборной Украины каждый день меняет купальники на Бали

11 февраля, 13:49

Анна Кравец поделилась в соцсетях сексуальными фотографиями с отпуска

Вратарь "Динамо" развелся с известной украинской балериной

29 января, 20:02

Между бывшими супругами было восемь лет разницы

Сексуальная серфингистка с шикарным декольте шлет горячий поцелуй своим поклонникам

14 января, 14:14

Девушка записала короткое видео с невероятно пикантного ракурса

Супруга украинского футболиста обнажила грудь и спряталась среди пальм

12 января, 20:41

Анна Мандзюк проводила отпуск на Мальдивах

Тренер молодежной сборной Украины посадил красавицу-жену в золотую клетку

11 января, 12:14

Руслан Ротань с женой Кристиной проводит отпуск на Мальдивах

Скандал в ВСУ: выяснились важные детали

Отец троих детей узнал, что бесплоден и отсудил у жены $300 тысяч

Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения

Украинские чиновницы взмутили сеть отдыхом на Мальдивах

В Украине урежут пенсии: кому и как

СБУ и радикалы готовят убийство Виктора Медведчука

Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком

Бесплатная установка квартирных счетчиков газа: что нужно знать

Премьер Польши заявил об угрозе наступления России на Украину

Безработным украинцам могут платить по 7 тыс в месяц: что нужно

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Сегодня, 15:15

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Одноклубник высмеял одежду Александра Зинченко: "Я так одевался семь лет назад"

Сегодня, 10:37

Кевин де Брейне оценил внешний вид игроков "Манчестер Сити"

Герои-2009 10 лет спустя: как сложилась судьба игроков, выигравших для Украины Кубок УЕФА

Сегодня, 09:47

Триумф дончан остается единственным еврокубковым трофеем украинского футбола за времена независимости

Умер вратарь, совершивший лучший сэйв 20-го века после удара Пеле

Вчера, 12:38

Гордон Бэнкс со сборной Англии побеждал на чемпионате мира 1966 года

Василий Ломаченко познакомился с легендарным голливудским актером Микки Рурком

Вчера, 12:14

Украинский боксер побывал на неделе моды в Нью-Йорке

Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке

На Банковой уже нашли, кем заменить Супрун

Путин не остановится: разведка США дала прогноз