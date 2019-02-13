Сексапильная жена украинского футболиста нарисовала картину грудью

Ирина Морозюк продолжает набирать популярность в соцсетях благодаря своей раскрепощенности

Сексапильная жена украинского футболиста нарисовала картину грудью 2019-02-13T18:24:00+02:00 Футбол Ирина Морозюк продолжает набирать популярность в соцсетях благодаря своей раскрепощенности

Супруга игрока киевского "Динамо" Николая Морозюка, который до конца сезона будет выступать за турецкий клуб "Ризеспор", взорвала соцсети своим новым творением. Ирина на своей странице в Instagram поделилась собственной картиной, которую девушка нарисовала… грудью.

"Картина под названием "два пряных грейпфрута" (дабл джин, сахарный сироп, лимонный сок, корица, лед). Выполнена по технике отпечаток. Ни одна кисточка не пострадала", – отшутилась под фото девушка.

Ранее Ирина Морозюк пообещала, что станцует тверк и разместит видео в социальной сети, если количество подписчиков достигнет 10 тысяч человек. На тот момент на странице Ирины Морозюк было 9500 "фанатов", а сейчас их больше 15 тысяч, но свое обещание красотка пока не выполнила. К слову, поклонников у Ирины существенно прибавилось после переезда мужа в чемпионат Турции.

Также мы писали, что жена футболиста рассказала о неудавшейся "сексуально-романтической ночи". Супруга защитника "Динамо" Николая Морозюка – о ночном плавании на яхте в Турции.

Кстати, не так давно мы писали, что жена футболиста "Динамо" показала фото топлес. Ирина Морозюк восхитила подписчиков фотографией на фоне моря, сняв верх купальника.

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