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Сексапильные девушки игроков "Динамо", которые точно разбираются в футболе

23 июля, 13:04

Очаровательные жены и девушки игроков "Динамо" точно не пропустят поединок в Одессе

Валерия Бойко
Валерия Бойко. Фото: Instagram

В воскресенье, 28 июля, на поле одесского стадиона "Черноморец" за Суперкубок Украины поборются "Шахтер" и "Динамо". Интересно, что в этих поединках команды встречались 11 раз. На счету "Шахтера" пять побед в очных встречах, "Динамо" побеждало "горняков" шесть раз. Впрочем, в своей истории "Шахтер" восемь раз выигрывал первый трофей сезона, "Динамо" – семь.

Знойные красотки, которые очаровали игроков "Шахтера".

В Одессе футболистов "Динамо" на трибунах будут поддерживать их вторые половинки. Представляем жен и девушек футболистов киевлян.

Алина – жена Виталия Буяльского:

Анна – супруга Сергея Сидорчука:

Валерия – жена Дениса Бойко:

Нанна – возлюбленная Миккеля Дуэлунда:

София – девушка Георгия Цитаишвили:

Элайза Валески – спутница Карлоса де Пены:

Увидеть поединок можно будет в эфире общенационального канала "Украина". Кроме того, трансляцию из Южной Пальмиры проведет специализированный канал "Футбол 1", где показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия. Стартовый свисток будет дан в 21:00.

Как мы писали ранее, вратарь "Динамо" прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов. Георгий Бущан оценил как доставшихся киевлянам бельгийцев, так и соперника, которого "Динамо" избежало.

Кстати, "Динамо" дешевле и старее "Брюгге": сравнение соперников по Лиге чемпионов. Киевляне стартуют на международной арене матчами против вице-чемпиона Бельгии "Брюгге".

Смотрите поединок "Александрия" – "Динамо" в матче чемпионата Украины:

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Тег Динамо Киев, Шахтер Донецк, Суперкубок Украины

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Сегодня|Спорт

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