"Сексмашина": в красных трусиках жена динамовца пашет как лошадь

Супруга футболиста сборной Украины Ирина Морозюк взорвала Сеть новым эротическим роликом

Ирина Морозюк. Фото Instagram.

"Сексмашина": в красных трусиках жена динамовца пашет как лошадь //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7a2/93c/5c77a293cf0bc.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7a2/93c/5c77a293cf0bc.png 2019-02-28T11:08:00+02:00 Футбол Супруга футболиста сборной Украины Ирина Морозюк взорвала Сеть новым эротическим роликом

Сексапильная жена защитника киевского "Динамо" Николая Морозюка, который на правах аренды играет за турецкий "Ризеспор", снова взорвала Сеть. Ирина Морозюк выложила в Instagram новое видео – она у кровати играется со своими красными трусиками и сотрясает воздух своим шикарным бюстом.

INSTAGRAM (@irina_moroziuk) 27 Фев 2019 в 2:10 PST

Ирину Морозюк опять засыпали комментариями: "Сексмашина", "Ты издеваешься? Пожалей турков", "Ведьма".

На последний комментарий жена футболиста сборной Украины отреагировала: "Ага, если бы... Пашу как лошадь".

Ранее Ирина Морозюк в откровенном наряде порассуждала о вульгарности: ""Вульгарность женщины зависит отнюдь не от одежды... В белье она или в хиджабе... Вульгарность – это манера поведения, манера разговора... Вульгарность – это то, что намного глубже... Это сущность, а вы согласны?".

Прежде сообщалось, что Ирина Морозюк нарисовала картину грудью.

Также мы писали, что жена футболиста рассказала о неудавшейся "сексуально-романтической ночи".

Кроме того, супруга динамовца пообещала исполнить "танец попой".

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