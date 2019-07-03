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Сексуальные девушки презентовали форму "Аталанты"

3 июля, 16:55

Клуб из Бергамо впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов

Презентация формы "Аталанты"
Презентация формы "Аталанты". Фото: Twitter

Итальянский футбольный клуб "Аталанта" представил новую форму с помощью моделей. Девушки презентовали несколько комплектов формы – домашнюю, гостевую и вратарскую.

В новом сезоне "Аталанта" впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов. Команда из Бергамо заняла третье место в чемпионате Италии.

Ранее мы писали, что "Аталанта" ведет переговоры с украинским полузащитником Русланом Малиновским. Итальянцы готовы выкупить украинца у "Генка" за 15 миллионов евро. Бельгийский клуб просит за Руслана 20 млн евро.

Напомним, что, по мнению Мирчи Луческу, знающего футболиста по "Шахтеру", "Аталанта" от приобретения Руслана Малиновского не прогадает. "Он не очень быстрый, но способен отдать последний пас, а также воспользоваться преимуществом и хорошо пробить с левой ноги. И главное: по сравнению с тем, когда он был ребенком, он сильно вырос. В чем? Голы, результативные передачи... Вы увидите, кто такой Малиновский", – заявил Мирча Луческу.

Смотрите эффектный гол Малиновского в ворота сборной Италии

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Тег футбол, футболки, Аталанта

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sport24.ru

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