Сексуальный шантаж: у знаменитого футболиста потребовали 100 тысяч евро за молчание

Марио Балотелли снова оказался замешан в скандале. Его обвиняют в связях с 17-летней девушкой

Марио Балотелли / Фото: Reuters

Скандальный нападающий итальянской "Брешии" Марио Балотелли подвергся шантажу со стороны неизвестной молодой девушки, когда выступал за французскую "Ниццу", сообщает издание Giornale di Vicenza. Напомним, ранее Балотелли получил дисквалификацию за сверхбыстрое удаление.

Как оказалось, Марио Балотелли встречался с девушкой, когда ей было еще 17 лет. При этом девушка уверяла футболиста, что она уже совершеннолетняя. Когда между ними произошла сексуальная связь, она раскрыла Марио свой настоящий возраст и потребовала 100 тыс. евро за молчание. По информации издания, девушка угрожала итальянскому форварду не только тем, что расскажет обо всем журналистам, но и что обвинит его в сексуальном насилии.

Марио Балотелли / Фото: Reuters

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Полиция сейчас расследует инцидент. Напомним, Балотелли выступал за "Ниццу" с 2016 по 2018 год. В августе игроку исполнится 30 лет.

Ранее мы рассказывали, что Марио Балотелли начал 2020 год с аварии. Его авто протаранило ворота пекарни. При этом машина футболиста, за рулем которой сидел его друг, пострадала больше, чем сам Марио.

Смотрите, как забивает Балотелли. И как его удаляют

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