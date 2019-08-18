Селезнев дал совет несостоявшемуся тренеру "Динамо", как построить отношения с Коноплянкой

Пока стамбульцы торгуются с "Шальке" по Конопе, свои пять копеек вставил экс-форвард сборной Украины

Селезнев и Коноплянка / Фото: Facebook

Бывший форвард "Карабюкспора" и "Акхисар Беледие" Евгений Селезнев прокомментировал потенциальный трансфер полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянки в "Бешикташ", а также дал совет наставнику этого стамбульского клуба, как строить отношения с Конопой.

"Почему не "Бешикташ"? Коноплянка будет успешен в этом клубе, - заявил Евгений Селезнев. – Выступления Евгения тесно связаны с тренером, под руководством которого он работает. Если предоставить ему место на поле, он обязательно добьется успеха. Надо довериться Коноплянке и заставить его почувствовать себя звездой", – посоветовал коучу "Бешикташа" Селезнев.

Кстати, накануне появилась информация, что трансфер Коноплянки из "Шальке" в "Бешикташ" находится под вопросом из-за суммы перехода. Журналист Sky Sport Deutschland Дирк Шларманн сообщил: "Сделка с "Бешикташем" находится в шатком состоянии. Стороны не могут договориться по оплате".

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Как мы писали ранее, "Бешикташ" возглавляет Абдулла Авджи, который в межсезонье едва не стал тренером киевского "Динамо". "Авджи купил билет в Киев, чтобы прилететь договориться с Суркисом. Мы хотели организовать их встречу. В таком случае, Абдулла, наверняка, подписал бы контракт с Киевом. Но так вышло, что "Бешикташ" сумел опередить "Динамо", – рассказывал известный турецкий агент Алааддин Гювен Мемиш.

Также сообщалось, что Коноплянка эффектным ударом через себя закинул мяч в кольцо. Украинский футболист немецкого "Шальке", видимо, немного заскучал, пока ищет себе новый клуб. Чтобы развлечься, вингер решил поиграть в баскетбол, но сделал он это как истинный футболист, то есть ногами.

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