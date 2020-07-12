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Селезнев стреляет дважды и на всех парах рвется в турецкую элиту

12 июля, 22:21

Елена Павлова Елена Павлова

Бывший форвард сборной Украины не дрогнул во время пенальти

Украинский форвард турецкого "Бурсаспора" Евгений Селезнев результативно провел 33-й тур во втором по силе дивизионе страны с "Менеменспором", отметившись дублем. Ранее Селезнев рассказал о своем переходе в "Кубань", заметив, что это была одна из его самых больших ошибок.

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Бывший форвард сборной Украины забил на 24-й и 40-й минутах, оба раза реализовав пенальти. Благодаря голам украинца его команда завершила встречу вничью 2:2, сохранила за собой пятую строчку в чемпионате и почти обеспечила себе участие в плей-офф за право выхода в элиту.

Напомним, что в начале сентября Селезнев перешел в "Бурсаспор" в качестве свободного агента. Контракт с украинским футболистом рассчитан до конца текущего сезона, но при такой игре Евгений может задержаться в Бурсе подольше. В нынешнем сезоне в Турции Селезнев забил 10 голов (3 с пенальти) в 25 матчах.

Евгений Селезнев/Фото Bursaspor
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Евгений Селезнев/Фото Bursaspor

Первую часть минувшего сезона Евгений провел в турецком "Акхисаре". Прошлой зимой форвард перешел в испанскую "Малагу" на правах аренды, за которую провел 12 матчей во всех турнирах. На протяжении карьеры Селезнев также выступал за донецкий "Шахтер", киевский "Арсенал", "Днепр", "Кубань" и "Карабюкспор". В активе Селезнева 57 матчей и 11 забитых мячей в составе сборной Украины по футболу.

Смотрите, как Селезнев забивал за "Шахтер"

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видео голов Евгений Селезнев чемпионат Турции Бурсаспор

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