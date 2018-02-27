Селезнев вошел в символическую сборную тура чемпионата Турции

Сегодня, 15:04

Украинец оформил дубль в поединке против "Коньяспора"

Фото akhisarspor.com.tr
Фото akhisarspor.com.tr

Украинский нападающий "Акхисар Беледиеспора" Евгений Селезнев попал в символическую сборную 23-го тура турецкой Суперлиги.

В предыдущем матче против "Коньяспора" (3:0) 32-летний форвард отметился дублем, принеся своей команде три очка – сначала Селезнев откликнулся на навес с фланга и ударом головой переправил мяч в сетку, а затем расстрелял голкипера с острого угла.

После 23-х туров чемпионата Турции "Акхисар Беледиеспор" занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Лидирует в турнирной таблице "Галатасарай", имеющий в своем активе 47 баллов.

Напомним, 5 января Селезнев перешел в "Акхисар Беледиеспор" в статусе свободного агента. Соглашение с клубом рассчитано на 2,5 года.

Перед этим Селезнев расторг контракт с "Карабюкспором", цвета которого он защищал с января 2017 года. До этого он успел отыграть в 15 матчах и забить два мяча. Также на его счету была одна результативная передача.

В составе "Акхисар Беледиеспора" уже успел отличиться четыре раза – трижды в чемпионате и один раз – в Кукбе.
футбол, Евгений Селезнев, чемпионат Турции, Акхисар Беледиеспор

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