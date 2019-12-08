Селезнева не остановить: украинский форвард забил за "Бурсаспор" во втором матче подряд

Всего на счету украинца пять голов

Евгений Селезнев / Фото: Twitter

Украинский нападающий "Бурсаспора" Евгений Селезнев забил гол в ворота "Гиресунспора" в матче 14-го тура второго дивизиона Турции.

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Селезнев вышел на второй тайм на замену и забил гол на 86-й минуте. 34-летний футболист отметился голом во втором матче за "Бурсаспор" подряд.

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Всего в этом сезоне украинский нападающий Евгений Селезнев забил пять голов и сделал один ассист в 12 матчах

Ранее мы писали, что 34-летний украинский нападающий Евгений Селезнев стал игроком турецкого "Бурсаспора". Селезнев перешел в "Бурсаспор" в качестве свободного агента. Контракт с футболистом рассчитан до конца текущего сезона.

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Как мы писали ранее, "Бешикташ" возглавляет Абдулла Авджи, который в межсезонье едва не стал тренером киевского "Динамо". "Авджи купил билет в Киев, чтобы прилететь договориться с Суркисом. Мы хотели организовать их встречу. В таком случае, Абдулла, наверняка, подписал бы контракт с Киевом. Но так вышло, что "Бешикташ" сумел опередить "Динамо", – рассказывал известный турецкий агент Алааддин Гювен Мемиш.

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