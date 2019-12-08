Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,88
26,49

Селезнева не остановить: украинский форвард забил за "Бурсаспор" во втором матче подряд

8 декабря, 23:09

Всего на счету украинца пять голов

Евгений Селезнев

Евгений Селезнев / Фото: Twitter

Украинский нападающий "Бурсаспора" Евгений Селезнев забил гол в ворота "Гиресунспора" в матче 14-го тура второго дивизиона Турции.

Читайте также: Николай Морозюк забил эффектный гол в Турции

Селезнев вышел на второй тайм на замену и забил гол на 86-й минуте. 34-летний футболист отметился голом во втором матче за "Бурсаспор" подряд.

Реклама

Всего в этом сезоне украинский нападающий Евгений Селезнев забил пять голов и сделал один ассист в 12 матчах

Ранее мы писали, что 34-летний украинский нападающий Евгений Селезнев стал игроком турецкого "Бурсаспора". Селезнев перешел в "Бурсаспор" в качестве свободного агента. Контракт с футболистом рассчитан до конца текущего сезона.

В тренде
Мисс биатлона: выбираем самую красивую биатлонистку нового сезона
Доротея Вирер

Как мы писали ранее, "Бешикташ" возглавляет Абдулла Авджи, который в межсезонье едва не стал тренером киевского "Динамо". "Авджи купил билет в Киев, чтобы прилететь договориться с Суркисом. Мы хотели организовать их встречу. В таком случае, Абдулла, наверняка, подписал бы контракт с Киевом. Но так вышло, что "Бешикташ" сумел опередить "Динамо", – рассказывал известный турецкий агент Алааддин Гювен Мемиш.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Евгений Селезнев чемпионат Турции Бурсаспор

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Мальме" – "Динамо": киевляне проиграли в меньшинстве и осложнили выход в 1/16 Лиги ЕвропыФутбол
"Динамо" против Висенте Гомеса и сенсация от "Шахтера": результаты 16-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из "квалифайеров"Футбол
Украина узнала соперников по группе на Евро-2020
Украина узнала соперников по группе на Евро-2020Футбол
Конфликт из-за Ярмоленко: тренера
Конфликт из-за Ярмоленко: тренера "Вест Хэма" могут уволить за то, что украинец "ходит пешком"Футбол
Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата Испании
Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата ИспанииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...