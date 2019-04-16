Селезнева в Испании будет тренировать экс-футболист "Реала"
"Малага" пытается спасти сезон сменой главного тренера
"Малага", которая вчера уволила главного тренера Хуана Муньиса, уже нашла замену специалисту. Как сообщает официальный сайт клуба, тренировать "анчоусов" (и украинца Евгении я Селезнева в том числе) будет Виктор Санчес. 43-летний Санчес является воспитанником "Реала", и в свое время сыграл за "сливочных" 65 матчей. В роли тренера специалист работал с "Депортиво", "Олимпиакосом" и "Бетисом".
Примечательно, что при Муньисе в "Малагу" пришел Евгений Селезнев. Селезнев успел провести 11 матчей в Сегунде, хотя отыграл только 346 минут, но результативными действиями не отметился. Также на счету украинца три мяча в семи поединках турецкого Суперлиги и гол в Кубке Турции за "Акхисар".
Также в команде выступает арендованный у "Шахтера" Густаво Бланко Лещук. Аргентинец провел 33 матча во второй лиге Испании, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Ранее мы писали, что нападающему "Малаги" предложили играть за сборную Украины.
После 34-х туров "Малага" занимает шестое место в турнирной таблице Сегунды и претендует на попадание в плей-офф за выход в Примеру. Напомним, согласно регламенту, две первые команды автоматически поднимаются в классе, еще четыре будут участвовать в стыковых встречах.
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