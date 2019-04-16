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Селезнева в Испании будет тренировать экс-футболист "Реала"

Сегодня, 10:27

"Малага" пытается спасти сезон сменой главного тренера

Виктор Санчес. Фото: ФК "Малага"
Виктор Санчес. Фото: ФК "Малага".

"Малага", которая вчера уволила главного тренера Хуана Муньиса, уже нашла замену специалисту. Как сообщает официальный сайт клуба, тренировать "анчоусов" (и украинца Евгении я Селезнева в том числе) будет Виктор Санчес. 43-летний Санчес является воспитанником "Реала", и в свое время сыграл за "сливочных" 65 матчей. В роли тренера специалист работал с "Депортиво", "Олимпиакосом" и "Бетисом".

Примечательно, что при Муньисе в "Малагу" пришел Евгений Селезнев. Селезнев успел провести 11 матчей в Сегунде, хотя отыграл только 346 минут, но результативными действиями не отметился. Также на счету украинца три мяча в семи поединках турецкого Суперлиги и гол в Кубке Турции за "Акхисар". 

Также в команде выступает арендованный у "Шахтера" Густаво Бланко Лещук. Аргентинец провел 33 матча во второй лиге Испании, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Ранее мы писали, что нападающему "Малаги" предложили играть за сборную Украины.

После 34-х туров "Малага" занимает шестое место в турнирной таблице Сегунды и претендует на попадание в плей-офф за выход в Примеру. Напомним, согласно регламенту, две первые команды автоматически поднимаются в классе, еще четыре будут участвовать в стыковых встречах.

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Тег чемпионат Испании, Малага

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