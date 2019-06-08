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Сельский клуб "Колос" из Киевской области пробился в футбольную Премьер-лигу

8 июня, 19:07

Команда из села с населением в 1,6 тысячи человек сыграет в высшем дивизионе чемпионата Украины

"Колос" из Ковалевки в следующем сезоне сыграет в Премьер-лиге
"Колос" из Ковалевки в следующем сезоне сыграет в Премьер-лиге.

В высшем дивизионе чемпионата Украины по футболу появится команда, которая представляет село с населением чуть больше полторы тысячи человек! Клуб "Колос" из Ковалевки Васильковского района Киевской области в этом сезоне занял второе место в Первой лиге и получил право сыграть в "стыковых" матчах с предпоследней командой Премьер-лиги – "Черноморцем". Первый матч в Одессе завершился вничью 0:0, а во втором, который прошел в субботу в Ковалевке, хозяева смогли победить 2:0 и обеспечить себе выход в Премьер-лигу!

Дублем отметился опытный Виталий Гавриш, поигравший ранее в нескольких клубах Премьер-лиги. Оба мяча он забил во втором тайме с пенальти. Интересно, что еще в первом тайме "Колос" мог выходить вперед, но тогда 11-метровый не смог реализовать Владимир Лысенко: голкипер "Черноморца" угадал направление удара и парировал его.

Позже сегодня определится еще один победитель "стыковых" игр за право сыграть в Премьер-лиге.

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Виды села Ковалевка Васильковского района Киевской области, где базируется клуб "Колос":

Напомним, что в сезоне 2018/19 чемпионат Украины выиграл "Шахтер". Также команда Паулу Фонсеки стала победителем Кубка Украины, обыграв в финале "Ингулец" со счетом 4:0.

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Тег чемпионат Украины, Черноморец Одесса, Колос Ковалевка

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