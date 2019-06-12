Сельский клуб Премьер-лиги будет играть на стадионе вместительностью в 10 раз больше населения села

Дебютант чемпионата Украины передумал играть на "Олимпийском"

Колос Ковалевка. Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Новичок Премьер-лиги "Колос" из села Ковалевка, которое находится в 80 км от Киева, будет проводить домашние матчи чемпионата Украины на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, об этом сообщается на официальном сайте клуба. Ранее появились слухи, что "Колос" хотел играть на "Олимпийском", пока не завершится строительство родной арены.

Отметим, что стадион "Динамо" вмещает 16 873 зрителя – это в 10 раз больше, чем все население села в Васильковском районе.

Дебютный матч в элитном дивизионе "Колос" проведет против "Мариуполя". Кстати, сегодня стал известен календарь первого круга чемпионата Украины. Стартует новый сезон 28 июля в Одессе матчем за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо".

Отметим, что в Ковалевке проживает всего 1 600 человек. "Колос" уже установил первый рекорд чемпионатов Украины, став клубом из самого маленького населенного пункта. До этого самыми малонаселенными в высшем футбольном дивизионе страны были города Ахтырка и Шепетовка, цвета которых в чемпионате Украины защищали "Нефтяник" и "Темп" соответственно.

Напомним, что со следующего сезона в чемпионате Украины появится плей-офф за Лигу Европы. В мини-турнире примут участие команды, занявшие места с пятого по восьмое.

Ранее мы писали о суперколлизии в украинском футболе: клубы оставили в "вышке" донецкий клуб, которому запрещено играть в УПЛ. В судьбе "Олимпика" – новый поворот. Команды Премьер-лиги разрешают дончанам продолжить выступления в элите.

В Украине заработает революционная система для арбитров:

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