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"Сельта" феерично разгромила "Алавес" с самым крупным счетом в чемпионате Испании за 66 лет

21 июня, 18:07

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Команда из Виго поднялась из зоны вылета после успешного домашнего матча в воскресенье

В воскресенье в чемпионате Испании проходят еще три поединка 30-го тура. Наш сайт уже ведет онлайн-трансляцию матча "Реал Сосьедад" – "Реал". В первом же матче дня произошло знаменательное событие.

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"Сельта", которая отчаянно борется за выживание, принимала "Алавес". Перед встречей хозяева располагались на 17-м месте, гости – на 13-м. Однако вояж в Виго для "Алавеса" завершился форменным разгромом. Еще до перерыва подопечные Оскара Гарсии забили четыре мяча, а во втором тайме – еще два.

Победа 6:0 стала самой крупной для "Сельты" в чемпионатах Испании за последние 66 лет! В 1954 году команда разбила "Атлетико" со счетом 8:1. Правда, стоит заметить, что с 27-й минуты "Алавес" играл в меньшинстве после удаления Агиррегабирии. На тот момент счет уже был 2:0. Дважды хозяева реализовывали 11-метровые, а Рафинья на 40-й и 41-й минутах успел оформить дубль.

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Победа позволила "Сельте" подняться на 16-ю строчку и оторваться на четыре очка от "Мальорки", которая на 18-й позиции находится в зоне вылета. Узнавайте прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Испании.

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Смотрите, как "Сельта" сражалась с "Манчестер Юнайтед" в еврокубках и добыла в гостях почетную ничью

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