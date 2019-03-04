"Сельта" отправила в отставку бывшего помощника Фонсеки

Португальский специалист проработал в испанском клубе четыре месяца

Мигел Кардозу. Фото: ФК "Сельта".

"Сельта" отправила в отставку бывшего помощника Фонсеки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cd6/16b/5c7cd616bddcd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cd6/16b/5c7cd616bddcd.jpg 2019-03-04T09:40:44+02:00 Футбол Португальский специалист проработал в испанском клубе четыре месяца

Испанская "Сельта" объявила об отставке Мигела Кардозу с поста главного тренера, сообщает официальный сайт клуба. После 26 туров "Сельта" находится рядом с зоной вылета, занимая 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 25 очками в активе. Ниже располагаются только "Вильярреал", "Райо Вальекано" (оба – 23) и "Уэска" (22).

В последних 10 матчах Примеры "Сельта" потерпела восемь поражений, один раз сыграла вничью и однажды одержала победу. Накануне, 3 марта, команда уступила "Эйбару" во встрече 26-го тура первенства.

Отметим, что с 2013 до 2016 года Кардозо работал с молодежной командой "Шахтера", а в сезоне 2016/17 был членом тренерского штаба Паулу Фонсеки. Дебют Мигеля в качестве главного тренера состоялся год назад в "Риу Аве", с которым он занял 5 место в чемпионате Португалии. С лета 2018-го специалист работал в "Нанте", однако пробыл во Франции только до начала октября, после чего был отправлен в отставку из-за неудачных результатов.

Напомним, что главным поединком на выходных в Испании стало "Эль-класико" между "Реалом" и "Барселоной" в Мадриде. Каталонцы во второй раз за неделю обыграли "сливочных" на их же стадионе и практически лишили их шансов побороться за золотые медали.

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